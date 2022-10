Nuovo Rizzoli. Depositati al Genio Civile i progetti strutturali per l’autorizzazione sismica

Ida Trofa | Raggiunge una nuova fase, quasi sicuramente determinate nel quadro complessivo delle cose, l’iter progettuale per il “nuovo Rizzoli. Nel merito dell’ampliamento del P.O. “Anna Rizzoli” di Lacco Ameno sono stati, infatti, depositati al Genio Civile dei progetti strutturali afferenti il nosocomio e la paratia di contenimento terrapieno, pagamento contributo per autorizzazione sismica.

I lavori inerenti il complesso sono stati aggiudicati dall’ASL lo scorso maggio, dopo alterne vicende e la necessità di cacciare, per una presunta frode, la prima associazione temporanea di imprese risultata aggiudicataria. I “lavori di ampliamento del P.O. “A. Rizzoli” di Ischia riguardano il primo stralcio per realizzazione di nuovi posti letto ospedalieri.”

In questa fase per poter proseguire nell’iter edificatorio era imprescindibile prevedere la richiesta dei titoli autorizzativi, tra cui autorizzazione sismica del Genio Civile di Napoli. L’edificio oggetto di autorizzazione sismica è costituito da tre corpi di fabbrica: Corpo A1, Corpo A2 e Corpo C, oltre ad una paratia di protezione a monte del fabbricato. Dimensioni e consistenze tali che impongono inoltre il pagamento di un totale del contributo di € 4.700,00. Ora tocca al servizio del Genio Civile il compito di verificare il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni relativamente al progetto depositato.