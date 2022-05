Ancora una medaglia d’oro per Michela Terranova. Nella due giorni di judo in Portogallo, per l’atleta ischitana dell’ASD Ischia Judo è bottino pieno. L’ennesimo che si archivia sul percorso che la porterà alle Olimpiadi.

Oltre alla vittoria di Michela, Mister Terranova porta a casa per il suo team anche l’ottimo 5° posto nella cat. 44 kg di Giusy Amalfitano.