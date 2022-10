Nuovo governo, Legnini chiede fondi. Martusciello pensa a GiBì Castagna

Le elezioni e la vittoria della Meloni, già da tempo, hanno aperto un solco profondo in quello che sarà il futuro del Terremoto di Ischia. In vista della scadenza naturale della nomina di Giovanni Legnini (e della legge sulla ricostruzione) al 31 dicembre di questo 2022, il prurito di cambiare “capo” della ricostruzione è forte.

Certo, pensare che questo cambiamento non passi prima per il cambio del vertice della Protezione Civile è da folli, ma sicuramente la nomina del commissario dei terremoti d’Italia è un fatto di centrale importanza. E, questa importanza si capisce e legge anche nelle iniziative locali di chi ha bisogno di tenere vivo il ruolo di Giovan Battista Castagna. L’ex sindaco di Casamicciola, infatti, è l’unico profilo idoneo a rispondere a quando affermato dal coordinatore di Forza Italia, Fulvio Martusciello. E perché, Il Golfo ci tiene molto a tenere vivo il ruolo di Castagna e apre a Martusciello (ruoli, ovviamente, collegati)? Facile se pensate ai vari fitti che l’editore ha firmato con il comune di Casamicciola e a quella porzione di danari che il comune affida al coordinatore in capo all’AMCA. Tutto chiaro).

Nel frattempo, Giovanni Legnini ha già sottolineato alla Meloni che servono soldi. “Rivolgo sinceri auguri di buon lavoro alla Presidente del Consiglio #GiorgiaMeloni, alle ministre e i ministri del nuovo #Governo che questa mattina ha giurato davanti al Capo dello Stato. I territori delle quattro Regioni del Centro Italia colpiti dal #sisma, così come quelli di altri crateri, stanno vivendo una fase cruciale lungo il percorso della ricostruzione e rinascita, tra importanti avanzamenti e nuove difficoltà emerse negli ultimi mesi.

Ci sarà dunque bisogno da subito di ulteriore sostegno e vicinanza alle popolazioni e ai territori colpiti. Sono certo che il nuovo Governo saprà ascoltare i cittadini, le imprese e i Sindaci per dare nuovo impulso alle attività ricostruttive in corso e il sostegno necessario per portare a compimento una ricostruzione così complessa, nel tempo più breve possibile.”

Beh, a nome degli “altri crateri”, caro Legnini, avremmo preferito essere nominati. Ma tanto, tra poco, te ne vai. E non sappiamo se sia un bene o un male.