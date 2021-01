Nuovo dono per il Rizzoli. Dai termalisti arriva il dispositivo per la disinfezione dell’aria

Sulla scia di Elena Leonessa e della Fondazione Leonessa, Peppino Di Costanzo, altra “stella” del mondo alberghiero del comune di Ischia, a nome dei termalisti dell’isola d’Ischia annuncia una nuova iniziativa benefica a favore dell’Ospedale Rizzoli. Una iniziativa filantropica che vede coinvolto un altro big della nostra economia, il gruppo Lombardi dell’imperatore Augusto da Fiaiano.

“Lunedì 18 gennaio 2020, alle ore 10.30 – si legge nel comunicato stampa – , verrà consegnato al reparto di Radiologia dell’Ospedale Rizzoli, alla presenza del primario, Dott. Roberto Lobianco, un dispositivo per la disinfezione dell’aria della WorkinProgress Bio-Medical, che ha sviluppato un procedimento di certificazione e telecontrollo attraverso l’utilizzo del sistema Microdefender, sistema che esegue la disinfezione per aerosolizzazione di una formulazione a base di perossido di idrogeno. La disinfezione viene fatta in tutti gli ambienti di interesse della struttura con particolare attenzione a quelli più critici.

Tale sistema, coperto da brevetto Internazionale, garantisce la tracciabilità certificata delle operazioni svolte, l'emissione e l'archiviazione di certificati di avvenuta disinfezione. Il dispositivo è stato acquistato con fondi dell'Associazione Termalisti Isola d'Ischia e della famiglia Lombardi (Supermercati Decò – Sebon).