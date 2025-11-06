Nuovo attacco a Perrella, il Comune vuole recuperare i crediti. Per il porto di Lacco Ameno avviato l’ennesimo contenzioso



Sul “fronte del porto” a Lacco Ameno il Comune avvia una nuova iniziativa contro “La Marina del Capitello” di Giuseppe Perrella, relativa alla passata gestione dell’approdo turistico che ha scatenato una serie di “cicloni” nelle aule di giustizia.

La procedura voluta da Giacomo Pascale è relativa al recupero di crediti vantati dall’Ente e non ancora incassati.

Nella determina con cui formalizza la decisione di promuovere l’azione giudiziaria e nomina il legale del Comune, la responsabile del I Settore Affari Generali Lucrezia Galano riassume la “sostanza” dell’ennesimo contenzioso. Ricordando che «con contratto di project financing del 28.3.2017 il Comune di Lacco Ameno affidava in subconcessione ai sensi dell’art. 45 bis Cod. Nav. alla Marina del Capitello S.c.a r.l. le aree di approdo di propria pertinenza; la scadenza del predetto contratto (ivi fissata al 9.6.2021) veniva procrastinata al 29.6.2022 per effetto della proroga di cui all’art. 103 D.L. 18/2020, conv. in L. 27/20, prevista per l’emergenza epidemiologica da COVID-19».

Vengono poi richiamati i debiti di Perrella: «Nel corso del rapporto di project financing in argomento la società Marina del Capitello S.c.a.r.l., oltre a non corrispondere le somme dovute per la TARI inerenti le aree demaniali, si è altresì sottratta al pagamento degli importi dei canoni annuali convenuti in euro 170.000 annui e alla corresponsione del rimborso delle spese per i consumi elettrici ed idrici anticipati dal Comune di Lacco Ameno, maturando una serie di ulteriori debiti».

La Galano fa quindi riferimento ai “pregressi” scontri nelle aule di giustizia: «In considerazione delle inadempienze della Marina del Capitello s.c.a.r.l. nasceva una serie di contenziosi innanzi alle autorità giudiziarie civili, amministrative, penali».

Nel dettaglio, indica tutti i debiti addebitati a Perrella oltre alla Tari: «Atteso che agli atti di ufficio risulta che la Marina del Capitello Scarl, in relazione al locale approdo turistico, è debitrice nei confronti del Comune di Lacco Ameno anche per le seguenti voci: Indennità di occupazione sine titulo dal 30.06.2022; Rimborso somme per consumi idrici dall’anno 2016; Rimborso somme per consumi elettrici dall’anno 2020». Da ricordare che nel processo penale per la contestata occupazione abusiva Perrella se l’è cavata con una “misera” oblazione…

Sia come sia, la scelta del legale che dovrà rappresentare il Comune è caduta ancora una volta sull’avv. Nicola Patalano, «vista la natura del contenzioso, la connessione oggettiva e soggettiva con precedenti incarichi», sempre appunto relativi ai contenziosi con Perrella.

La Galano ha dunque formalizzato di promuovere per il Comune di Lacco Ameno, «ogni idonea azione giudiziaria» avverso la società “Marina del Capitello s.c.a.r.l.”, per il recupero dei crediti indicati e nominato difensore e procuratore speciale per la costituzione in giudizio dell’Ente l’avv. Patalano. Il preventivo presentato dal legale e accettato ammonta a 3.809 euro oltre accessori e spese vive. Il “fuoco” covava sotto la cenere ed è nuovamente divampato…