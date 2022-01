“Nuovi” Waterfront: bocciati Ischia, Forio, Casamicciola e Procida

Ida Trofa | Waterfront negato per le isole del Golfo di Napoli. Sonora la bocciatura per i principali comune delle isole partenopee. Un diniego che sa di fallimento soprattutto in tema di portualità. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha detto “no” al finanziamento dei progetti presentati dalle isole di Ischia e Procida. In particolare sono state bocciate le proposte di ammissione presentati di comuni di Ischia, Forio, Casamicciola Terme e Procida. Tutte escluse per il “Recupero waterfront”, anche campano, sono stati ammessi a finanziamento dal governo centrale, interventi per un valore complessivo pari a 53.103.193,31 euro a fronte di una dotazione complessiva pari a 140.000.000 euro.

Netta l’esclusione, purtroppo, dai fondi per la Riqualificazione del porto turistico turrita ed i relativi interventi urgenti di rifunzionalizzazione dighe foranee e nuovi banchinamenti interni. Bocciata anche la realizzazione di un parcheggio terminal sulla ex SS270 a servizio dell’area portuale del primo scalo isolano.

Esclusa per eccesso di esposizione la nuova realizzazione di un marina resort nella cittadina termale. Il progetto da 2,5milioni di euro presenta, secondo i funzionari romani un “funding gap negativo”.

Il deficit di finanziamento (funding gap) rappresenta uno dei parametri fondamentali in materia id finanziamenti. Rappresenta l’importo massimo dell’aiuto che è possibile concedere ad un investimento su un’infrastruttura. Esso è rappresentato dalla differenza tra i costi ammissibili di un intervento e il risultato operativo. Cosi svanisce, sul gap, il sogno di una marina casamicciolese.

Fallisce, infine, persino il finanziamento in favore della Capitale della Cultura. Negati anche per l’isola di Graziella i fondi per Potenziamento e riqualificazione – dell’approdo Chiaiolella – lotto 1.

Tranciante sulle candidature progettuali pervenute entro la scadenza prevista degli avvisi succitati, il verbale del Gruppo di Valutazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili riguardante l’analisi delle proposte progettuali con riferimento alla presenza di eventuali profili di aiuto di stato alla luce della vigente normativa unionale e nazionale. A quest’ultimo si è aggiunto in maniera determinate il verbale di valutazione finale dello stesso Gruppo di Valutazione ed i verbali delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, per l’attribuzione dei punteggi relativi alla valutazione di coerenza dei progetti con il quadro programmatico regionale;

A darne notizia degli esiti il Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici attraverso la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali.

Il Programma di azione e coesione “infrastrutture e reti” 2014-2020 non è stato fruttuoso, dunque, per i territori isolali. L’avviso pubblico di manifestazione di interesse per la formulazione di proposte progettuali nell’ambito dell’asse b “recupero waterfront” finalizzate a realizzare interventi di recupero waterfront nei territori delle regioni Campania- Puglia-Basilicata-Calabria-Sicilia ha determinato solo esclusioni delle operazioni di cui al decreto prot. N. 9270 del 25 maggio 2021.

ASSE B amaro

Le procedure si fondano, tra l’altro sul Decreto Ministeriale n. 52 del 19/02/2019 di istituzione del Tavolo permanente per la governance del Programma di Azione e Coesione complementare al PON “Infrastrutture e reti” 2014-2020.

Regolamentato poi nelle procedure attraverso una specifica metodologia per la selezione delle operazioni del PAC “Infrastrutture e Reti” 2014-2020 approvati, con procedura scritta, dal Tavolo permanente per la governance del PAC “Infrastrutture e Reti” 2014–2020.

Nell’ambito degli Assi A “Digitalizzazione della Logistica”, PROCIDA; FORIO ; Casamicciola Terme “Asse B “Recupero waterfront”, Asse C “Accessibilità turistica” e D “Green Ports” pubblicati in data 21 marzo 2020 sul portale del governo e sul GURI, i comuni isolani Ischia, Forio, Casamicciola Terme e Procida hanno tentato, senza esito, la via degli avvisi pubblici di manifestazione di interesse per la formulazione di proposte progettuali dell’Asse B.

IL PAC

Il PAC “Infrastrutture e Reti” 2014-2020 intende contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020, attraverso azioni ed interventi riferibili essenzialmente all’Obiettivo Tematico 7 “Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete” dell’Accordo di partenariato per l’Italia per il periodo 2014-2020. Il Programma si articola in sei Assi prioritari, tra i quali l’Asse B “Recupero waterfront” il quale ha l’obiettivo specifico di realizzare, nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, interventi in grado di promuovere e riqualificare il territorio attraverso il recupero delle zone adiacenti le aree portuali in condizioni di degrado urbano. Gli esiti per interventi per un valore complessivo pari a 53.103.193,31 Con i Decreti Prot. n. 6254 e 6288 del 14 aprile 2021, rispettivamente per gli Assi A “Digitalizzazione della Logistica” e D “Green Ports”, e i Decreti Prot. n. 9269 e n. 9270 del 25 maggio 2021, rispettivamente per l’Asse C “Accessibilità turistica” e l’Asse B “Recupero waterfront”, sono stati pubblicati gli esiti definitivi dell’istruttoria di valutazione dei progetti candidati a valere sui citati quattro Avvisi di Manifestazione di Interesse. Tali esiti hanno determinato un residuo finanziario complessivo pari a 269.381.892,74 euro rispetto alla dotazione originariamente stanziata per i citati quattro Avvisi pubblici a valere sui rispettivi Assi e le corrispondenti linee di azione del PAC “Infrastrutture e Reti” 2014-2020; Relativamente all’Avviso di cui all’Asse B “Recupero waterfront”, sono stati ammessi a finanziamento interventi per un valore complessivo pari a 53.103.193,31 euro a fronte di una dotazione complessiva pari a 140.000.000 euro. Il meccanismo è stato condiviso con il Tavolo permanente per la governance del Programma nelle sedute plenarie del 23 giugno 2021 e del 27 luglio 2021.

Relativamente all’Asse B “Recupero waterfront” gli importi aggiuntivi rispetto alla dotazione originariamente derivanti dall’applicazione del succitato meccanismo di riprogrammazione – rispetto alle dotazioni finanziarie previste – sono state utilizzate per scorrere le tre graduatorie definitive nell’ambito dell’Avviso di Manifestazione di interesse relativo all’Asse B ovvero quelle di cui alle Linee di azione 1 “Interventi di ampliamento e riqualificazione degli approdi dei moli”, 3“ Interventi di sistemazione e di riqualificazione funzionale e urbanistica delle aree portuali” e 4 “Interventi di miglioramento della connessione materiale tra i centri urbani e le aree portuali” le quali presentano numerose candidature ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse finanziarie.

L’11 novembre 2021 il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCoe) ha approvato la proposta di rimodulazione del Programma al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie definitive a valere sugli Avvisi di Manifestazione di interesse relativi agli Assi B “Recupero waterfront” e C “Accessibilità turistica” approvate rispettivamente con i Decreti Prot. 9270 e Prot. n. 9269 del 25 maggio 2021. Il 21 Dicembre 2021 si è provveduto a rimodulare le dotazioni finanziarie degli avvisi citati e pubblicati sulla GURI Serie Generale n. 74 del 21 marzo 2020 e ad accantonare delle somme per far fronte a evenienze imprevedibili anche in considerazione dei procedimenti di ricorsi amministrativi attualmente in essere. Un asse B, soprattutto, amaro per le isole di Ischia e Procida come rivela il Responsabile di Attuazione del Programma Arch. Donato Lamacchia.