Nuovi Vigili, si inceppa la macchina del concorso di Casamicciola. Stop alla prova orale

Dopo l’ammissione alla prova preselettiva per il concorso pubblico indetto dal Comune di Casamicciola terme per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore di vigilanza categoria C posizione economica C1 (Erano stati 20 gli ammessi e 20 gli esclusi).

Sono stati diffusi gli esiti della prova scritta e fissati gli orali. Eppure proprio sul più bello la macchia dell’impiego casamicciolese si è inceppata. Inatteso arriva lo stop all’ultimo test prima dell’agognata assegnazione del bando.

Stop agli orali. Tutto rinviato a data da destinarsi

Infatti per la prova orale per la selezione di un istruttore di vigilanza categoria C/C1 a tempo indeterminato e pieno, da impiegarsi tra le fila dell’esiguo corpo vigili urbani di Casamicciola Terme, i candidati in lizza sono stati avvisati che, a causa di imprevisti motivi sopraggiunti, le prove orali per la selezione di un istruttore di vigilanza fissate per i giorni 12 e 13 aprile 2022 saranno rinviate a data da destinarsi. Un in attesa frenata sulle procedure che non lascia presagire nulla di buono. L’ipotesi ricorsi alle procedure non lascia dormire sonni tranquilli? La Politica stenta a trovare l’accordo sui nomi? Bocche cucite in via Tommaso Morgera. Nel merito vige il massimo riserbo. Ovviamente si sprecano le congetture.

Fin qui, tutto o quasi si era svolto come da pronostico e toto incarichi filo istituzionali. Con l’ultima prova scritta che aveva lasciato emergere punteggi e posizioni notabili. Ecco gli esiti: Razzano Mario; Di Costanzo Roberto; Buono Valentina; Piro Giuseppe; Mattera Michele; Di meglio Angelo 30 punti. Conte Mariangela 27 punti; Del Piano Francesco 26 punti; Avitabile Mariangela; Di Maio Nello 25 punti.Di Noto Morgera Armando; Di Costanzo Giovanni; De Luca Gabriele 23 punti. Nuzzo Paolo; e Riccio Gennaro 21 punti.Fedele e Gaetano; filosofo Raffaele; Iacono Loreta 19 punti; Angrisani Salvatore; Buono Marilu 17 punti. Per conoscere la fine di questo intrigante sorta di poliziesco in salsa casamicciolese bisognerà attendere, a quanto pare, ancora a lungo.