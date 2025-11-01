sabato, Novembre 1, 2025
Nuovi orari della ZTL a Ischia: in vigore dal 1° novembre 2025

di Redazione Web
Entrano in vigore i nuovi orari delle Zone a Traffico Limitato (ZTL) sul territorio del Comune di Ischia. Con un’apposita ordinanza firmata dal responsabile del Servizio di Polizia Locale, Chiara Romano, ha deciso di rimodulare ulteriormente i tempi di attivazione dei varchi elettronici per adeguare la circolazione alla stagione invernale e alle mutate esigenze del traffico.

Il provvedimento fa seguito all’ordinanza n. 185 del 16 ottobre scorso, che già aveva introdotto orari ridotti per il periodo autunnale. Dopo una nuova valutazione, l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno intervenire ancora, fissando nuove fasce di chiusura al traffico nei punti più sensibili del centro.

In base a quanto disposto, la ZTL di Via Iasolino, nelle sue due sezioni (ZTL 1 da Piazzale Trieste e ZTL 2 da Piazza Antica Reggia), resterà per ora non attiva. In Via Porto e Riva Destra (ZTL 3), il transito sarà vietato tutti i giorni dalle 10:30 alle 16:00.

Per le aree di Via Roma e Corso Vittoria Colonna – che comprendono i varchi ZTL 4 (da Via delle Terme), ZTL 5 (da Piazza degli Eroi) e ZTL 6 (da Corso Vittoria Colonna all’incrocio con via Francesco Sogliuzzo) – il blocco sarà in vigore nei fine settimana e nei giorni festivi, con due fasce orarie: dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00.

A Ischia Ponte, infine, le ZTL 7 (Via Seminario) e 8 (Via G.B. Vico, incrocio Via Nuova Cartaromana) seguiranno lo stesso criterio: chiusura al traffico sabato, domenica e festivi dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00.

Restano confermate tutte le deroghe già previste dalle precedenti ordinanze, in particolare la n. 63/2025 e la n. 112/2017, laddove non in contrasto con il nuovo testo. L’amministrazione comunale si riserva inoltre la possibilità di apportare eventuali modifiche, anche temporanee, in base alle condizioni meteorologiche, all’andamento della stagione turistica o ad esigenze scolastiche.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

