Nuovi ingressi nella governance del Gruppo San Donato

MILANO (ITALPRESS) – Novità nella governance del Gruppo San Donato: fanno il loro ingresso Salvatore Sardo e Valerio Fabio Alberti. Il Cda di GSD Sistemi e Servizi, società consortile del Gruppo San Donato, la cui missione è supportare le aziende del Gruppo relativamente alle attività di funzionamento operativo e logistico, ha nominato Salvatore Sardo presidente della società.

Il nuovo presidente, grazie alla riconosciuta esperienza professionale in Telecom Italia, Enel, Eni e Cdp, oltre a numerose cariche in diverse società quotate, contribuirà a migliorare la governance aziendale e i processi operativi, per rendere il Gruppo ancora più orientato alle sfide future.

Sardo subentra a Ernesto Maria Ruffini, recentemente tornato al vertice dell’Agenzia delle Entrate. Per ottimizzare i rapporti con il Sistema Sanitario Nazionale, nell’ottica del miglioramento della trasparenza di flussi e processi, è entrato a far parte del Gruppo San Donato Valerio Fabio Alberti, già direttore generale della ASL Città di Torino. Notevole la sua esperienza nel mondo sanitario, avendo sempre occupato posizioni di rilievo in diverse istituzioni ospedaliere pubbliche.

(ITALPRESS).