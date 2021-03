Nuovi Crolli sull’Alveo La Rita

Nuovo crollo agli ex stabilimenti della Terme di La Rita. Poco dopo le 10,45 di oggi un nuovo cedimento ha interessato uno degli stabilimenti adiacenti la struttura crollata il 13 febbraio. Si tratta delle proprietà “ Castagna”. A cedere, determinando il crollo, il tratto interno della volta di copertura del canale tombato sul versante a monte. L’area oggetto de crolli era comunque interdetta in attesa dei lavori di messa in sicurezza e bonifica necessari a seguito degli eventi di febbraio. Lo stabilimento è stato completamente raso al suolo. Il tonfo è stato udito a diversi isolati di distanza.

La stessa struttura era comunque già ammalorata da tempo, transennata è chiusa ancor prima del terremoto. Il sisma, l’incuria e l’abbandono unitamente alle copiose piogge di queste settimane hanno fatto il resto.



Nel merito i sindaci di Casamicciola Terme e Lacco Ameno avevano avanzato al governo la “Richiesta di stato di calamità” con l’invio di uomini e mezzi straordinari per affrontare il problema dei crolli e della ostruzione dell’Alveo La Rita. Una richiesta rimasta lettera morta .

Intanto dopo quasi un mese di stucchevoli rimpalli e sterili tavoli tecnici, si registra, come era prevedibile l’ennesimo crollo. Al 7 marzo le urgenze restano la bonifica e la messa in sicurezza dell’ itero alveo, sia nel tratto tombato interessato dai crolli che nei tratti a monte ed a valle che interessano entrambi i comuni. Innanzitutto per garantire sicurezza e scongiurare tragedie possibili in caso di negativo evolversi degli eventi, di ulteriori crolli e di possibili e prevedibili allerte meteo addirittura di semplice livello arancione.

Il medico studia e l’ammalato muore. I decisori istituzionali giocano all’allegro dottore e l’ordigno tombato resta ben innescato. Anzi alimenta il suo potenziale esplosivo con il passare del tempo. Alla gente, come sempre, non resta che sperare nella buona sorte. Attesi nuovi interventi istituzionali e l’invio lunedì, di ditte specializzate.