Nuove tribune allo Stadio Calise: conclusi i lavori, il Real Forio e Forio guardano avanti

Si sono conclusi i lavori per l’installazione delle nuove tribune allo Stadio Vincenzo Calise. Un intervento atteso, che arriva al termine di una stagione significativa per il Real Forio, protagonista di un campionato di Eccellenza culminato con la storica partecipazione alla finale dei Play Off.

I nuovi seggiolini, disposti nei colori bianco e verde, compongono la scritta “FORIO” al centro della tribuna coperta, restituendo all’impianto un aspetto più ordinato e rappresentativo. Un segnale di attenzione verso lo sport e le strutture pubbliche, in vista della prossima stagione sportiva.

Il consigliere comunale Michele Calise ha commentato: “FORIO cresce ancora, anche nelle strutture sportive, e si appresta a conoscere una stagione di progressi senza precedenti.” Un messaggio che sottolinea l’importanza del lavoro svolto e il desiderio di dare continuità al progetto di sviluppo del territorio.

Non è mancato un riferimento all’impegno dell’amministrazione comunale e del sindaco Stani Verde, riconosciuto come promotore dell’iniziativa: “Con te il futuro è roseo, anzi è green.”

Il completamento delle tribune rappresenta un passo in avanti per uno stadio che resta punto di riferimento per lo sport foriano. Ora l’attenzione è tutta rivolta alla nuova stagione, con la speranza che i risultati sportivi possano andare di pari passo con quelli strutturali.