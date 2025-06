Nuove divise per i vigili urbani di Barano

Urgono divise per i vigili urbani di Barano, in particolare i neo assunti per potenziare l’organico. Il responsabile del Settore VI – Vigilanza dott. Ottavio Di Meglio ha infatti evidenziato che «il Corpo di Polizia Municipale necessita della fornitura del vestiario estivo ed invernale, compresi gli accessori, nei confronti dei nuovi operatori di P.M. assunti tramite selezione pubblica; che si rende necessario integrare alcuni prodotti ormai lisi ed usurati nei confronti del personale di ruolo già presente in pianta organica».

Il comandante ha proceduto mediante affidamento diretto sul Mepa, individuando la ditta “SICUR.AN” di Somma Vesuviana, già in precedenza fornitrice delle divise per gli appartenenti al Corpo. Ha quindi formalizzato l’affidamento mediante ordine di acquisto per il costo di 9.481,50 euro oltre Iva, dunque per una spesa complessiva di 11.567,43 euro.