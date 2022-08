Nuova vita per il Campagnano: Agnese nuovo presidente, Pesarola presidente onorario

L’ASD Campagnano Calcio comunica che il nuovo presidente è Vincenzo Agnese. Negli scorsi giorni è avvenuto il passaggio di consegne tra lo storico presidente e mister Luigi Sasso detto “Pesarola” e il giovane presidente della Fenix Ischia.

Mister Sasso resta presidente onorario di quella che è la società più longeva nel mondo delle scuole calcio dell’isola d’Ischia. Dal 1975 il Campagnano è stato un punto di riferimento per tanti bambini e giovani amanti del calcio, alcuni dei quali sono riusciti a calcare campi importanti del calcio italiano. Brienza, Martusciello, Buonocore, Florio, Di Meglio sono solo alcuni dei tanti isolani che hanno vestito la maglia del Campagnano prima di riuscire a raggiungere categorie importanti. Ancor di più sono gli uomini di oggi che portano nel cuore la loro esperienza vissuta da bambini nel Campagnano Calcio di mister Pesarola.

Il cambio societario dà vita ad un rilancio del progetto calcistico del Campagnano che metterà sempre al centro della sua attività la crescita e il divertimento dei più piccoli. Per la prima volta sull’isola, grazie al progetto di collaborazione tra Campagnano e Fenix Ischia, i bambini avranno la possibilità di poter giocare a calcio a 11 o a calcio a 5 e di provare comunque entrambe le discipline che si differenziano soprattutto per l’impianto di gioco, ovvero al chiuso il calcio a 5 (Palazzetto dello Sport di Ischia) e all’aperto per il calcio a 11 (stadio V. Rispoli).

La presenza di mister Sasso al fianco degli allenatori Marco Mascolo e Giacomo Santaniello (entrambi allenatori UEFA C) assicurerà il giusto mix tra esperienza e modernità.

Nelle prossime settimane saranno annunciate importanti novità in merito ad affiliazioni con società professionistiche e nuovi ingressi nello staff tecnico così come collaborazioni con altre scuole calcio a conferma degli importanti investimenti che la nuova proprietà intende fare per permettere al Campagnano di ritornare ad essere un punto di riferimento importante per il calcio isolano.

“Gli anni passano – dice un po’ emozionato Mister Sasso -, gli anni belli della gioventù sono passati e ci sono gli anni avanzati. E’ normale che si passa ai più giovani e il testimone è passato a Vincenzo, che ha già un’altra società e che ha assunto la mia sfida e la mia promessa: “Il Campagnano deve esistere sempre e non deve essere mai tolto” sia perché è la prima società di calcio giovanile ad Ischia, sia perché negli anni dal Campagnano sono usciti ragazzi di Serie A, Serie B, Serie C e l’Ischia l’ultimo anno in serie C lo ha fatto con 7 ragazzi del Campagnano. Io mi auguro, ti auguro, che questa scia che il Campagnano ha portato avanti fino ad oggi, la porterai tu avanti finché è possibile. Però, ti raccomando, la promessa e l’impegno è uno solo: non togliere mai il Campagnano.”

“Sono orgoglioso di aver avuto la fiducia di mister Sasso – ha detto Vincenzo Agnese – per portare avanti questa sua realtà che, inevitabilmente, nell’ultimo periodo non ha potuto più seguire come prima. Il calcio ischitano non può più fare a meno del Campagnano e lavoreremo per riportare gradualmente questa scuola calcio ad alti livelli. Lanciamo, tra l’altro, un progetto senza precedenti. Chi si iscriverà al Campagnano e quindi alla scuola calcio a 11 potrà opzionalmente fare anche un allenamento di calcio a 5 al coperto e viceversa chi si iscriverà alla Fenix e quindi al calcio a 5 potrà opzionalmente fare anche un allenamento di calcio a 11 all’aperto. Fino a 10 anni i bambini devono avere la possibilità di conoscere e imparare poi arriverà il momento in cui dovranno scegliere, ma anche dopo l’attività di base nulla vieta, grazie alla novità del doppio tesseramento varato dalla FIGC, che i ragazzi non possano giocare sia a calcio a 11 che a calcio a 5. Chiaramente deve prevalere la disciplina madre che i bambini e le loro famiglie scelgono e per questo nel caso del Campagnano ci darà una mano dal punto di vista tecnico e umano mister Sasso e contiamo di annunciare altre importanti novità nelle prossime settimane”.

IL NUOVO LOGO – Inizia una nuova era e allora il Campagnano si rifà il look. Vengono mantenuti i colori sociali previsti dallo statuto societario (il bianco e il nero) e si parte con un nuovo logo ci concezione moderna. Con un segno molto semplice, la nuova identità parte da ductus della doppia lettera “C” di “Campagnano Calcio”; è chiaro il richiamo alla data di fondazione “1975” e alla piccola Fenice è affidato il compito di rappresentare sia il nuovo progetto di collaborazione, sia il family look della grande famiglia “Fenix”.

COME ISCRIVERSI – In attesa dei primi open day con possibilità di prova gratuita, è già possibile avere una prelazione sulle iscrizioni contattando tramite whatsapp il numero 3473218719, inviando una mail a asdcampagnanocalcio2022@gmail.com oppure contattando la società tramite la pagina Facebook Campagnano Calcio Ischia https://www.facebook.com/campagnanoischia