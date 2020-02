Nuova società per la raccolta differenziata a Procida

Intervento del Sindaco: “Da lunedì una nuova impresa comincia a lavorare per la raccolta dei rifiuti. Dopo aver terminato le procedure della gara d’appalto, sono arrivati i nuovi mezzi e siamo pronti al passaggio di cantiere. Chiaramente i lavoratori per contratto restano gli stessi. Devo ringraziare Tekra e la famiglia Balestrieri per quanto fatto negli ultimi anni. Abbiamo raggiunto una percentuale di differenziata costantemente sopra il 70% e mantenuto l’isola più decorosa. All’inizio del nostro percorso amministrativo i rapporti erano tesi, perché il Comune non pagava e i lavoratori protestavano per i ritardi. Poi, mantenendo gli impegni, abbiamo consolidato un legame di grande collaborazione.

C’è ancora da migliorare e fortunatamente con questo appalto partiamo da una base economica e contrattuale più solida.”