Nuova Ipomea: dopo due anni la natura si prende la rivincita!

Elena Mazzella | Un vero e proprio tripudio di colori tra la già ricca e folta vegetazione di quello che si caratterizza uno dei Grandi Giardini italiani, il parco Negombo, incastonato nella Baia di S. Montano, che con un verde abbraccio accoglie il visitatore trasportandolo in un viaggio emozionale unico.



Fiori, piante, utensili, creme, saponi, bijoux, artigianato e appuntamenti gourmet: questo il mix vincente che rende la Nuova Ipomea del Negombo, la mostra mercato di piante e fiori più grande del sud Italia, un evento imperdibile.

“Siamo stati fermi due anni e torniamo con una nuova direzione anche se la filosofia di fondo della manifestazione è sempre la stessa: aiutare a rinverdire l’isola verde perché questo resta pur sempre un mercato dove la gente compra piante provenienti da tutto il mondo per adornare case e giardini” afferma Marco Castagna direttore del parco Negombo. “La vera novità botanica di quest’anno è la jabuticaba uva brasiliana che ha frutti rossi attaccati al tronco appartenente alla famiglia del mirto, da prendere in considerazione non solo per la particolarità del frutto rosso, ma perché è perfettamente adatta ad essere coltivata qui sull’isola per via della zona climatica ottimale. Quest’anno abbiamo riproposto gli sketchers con la presenza di Simonetta Capecchi, amica consolidata del parco, e Matteo Alemanno, illustratore veneziano che lavora soprattutto per il mercato francese.

E’ rimasto letteralmente incantato dal luogo paradisiaco della Baia ed è intento ad illustrare i vari angoli che caratterizzano il parco”.

Natura che si amalgama con l’arte, quindi, che si traduce nei disegni dal vivo di Simo Capecchi, architetto e illustratrice (noti i suoi disegni per la rivista Dove) che ama raccontare i luoghi che vive attraverso i suoi disegni ed è tra l’altro l’illustratrice della mappa del parco che aggiorna anno dopo anno. La troviamo intenta a disegnare immersa nel verde tra i visitatori incuriositi che la ammirano: “Sto disegnando delle piante che si possono mangiare che si trovano in questo parco, ma la vera e propria idea è quella di farne una guida botanica che racchiude tutte le specie presenti nel parco”.

E dall’arte all’artigianato il passo è breve e ci porta dritti alla natura da indossare grazie alla novità assoluta di quest’anno dell’artista del tessuto, Bettina Buttgen con i suoi tessuti tinti con i colori ricavati dalla natura d’Ischia.

Tra le tantissime specie di fiori e piante sia da ornamento che aromatiche, per interni ed esterni, tra piante acquatiche, piante aeree e piante grasse, spunta lei, la regina delle rose: la Carolina, già andata a ruba dopo il primo giorno di apertura della mostra. Ma Ipomea è soprattutto connubio tra natura e cibo e a tal proposito è stata dedicata una sessione gourmet dal tema “Uova di quaglia” in cui gli chef stellati Nino di Costanzo e Pasquale Palamaro insieme agli chef della Casa Colonica 1930 Emmanuel Di Liddo e Alexander Vollaro e allo chef de la Cucina del Monastero Michelangelo Iacono si sono cimentati in piatti gourmet particolarissimi arricchiti da erbette aromatiche.

“E’ questa la quarta edizione in cui uniamo il cibo alla natura all’interno dell’Ipomea. Quest’anno ho unito le uova di quaglia con le uova di mare e melissa” dichiara lo chef stellato del ristorante Indaco Pasquale Palamaro che continua “E’ un evento questo dell’Ipomea al quale tengo tantissimo, perché Ischia è isola verde: un luogo che racconta la natura, il verde, le piante particolari e quindi noi chef ci leghiamo ad essi con la creazione di pietanze particolari in cui cibo e natura vanno di pari passo”.

Soddisfazione al massimo anche per il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale. Il caleidoscopico primo cittadino ha commentato così “Un fiume di pubblico e tanti turisti hanno ordinatamente visitato l’evento “Nuova Ipomea”, organizzato dal parco del Negombo. È una buona notizia, un ottimo campanello in vista della stagione estiva. Nel complimentarmi con la proprietà per la riuscita della manifestazione, che ha attirato nel nostro Comune molti ospiti stranieri, auspico che finalmente la nostra gente possa tornare a vivere più spensieratamente e serenamente il quotidiano, dopo un lungo periodo di restrizioni”.

Lo scoop di questo evento gourmet è stata la creazione del “Cornetto punto due” dedicato ad Emiddio Calise, vera e propria istituzione in campo ricettivo, apprezzato dai tantissimi visitatori stranieri ed ischitani presenti all’evento happening.

La mostra mercato, che si sintetizza in natura arte e artigianato, continua per l’intera giornata di oggi regalando emozioni in natura tra colori, profumi e bellezza di piante rare provenienti da ogni parte del mondo in una cornice unica che vi saprà abbracciare ed accogliere.

