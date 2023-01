Nuova frana ai Maronti. Ancora pericoli sulla spiaggia

Un altro prezzo di spiaggia, frequantato e affollato anche in questi giorni di gennaio, viene interdetto a causa di una frana. Siamo ai Maronti, un po’ più avanti (verso Sant’Angelo) dell’altra. Nella notte, infatti, un pezzo del costone poco dopo il “Girasole” si è staccato ed è dilavato fino a mare.

Dionigi Gaudioso è chiamato ad intervenire con rapidità e tempestività per trovare soluzioni per mettere in sicurezza la spiaggia prima della prossima estate. La vicenda del rischio idrogeologico sull’isola si allarga e diventa un argomento sempre più centrale.

Anche questo intervento, ovviamente, dovrà rientrare nelle somme urgenze da presentare al Commissario Legnini. C’è più di un amico che ha ricordato due dettagli.

Il primo è attuale: in questi giorni, infatti, sono stati molti gli avvventori della spiaggia e, se le tempistiche fossero state diverse, si poteva trattare di un brutta storia. Il secondo, invece, riavvolge il nastro dei ricordi fino al 1978, quando, un evento simile,provocò la morte di 4 persone. Sempre nello stesso posto.