Nuova frana a “Cava”. Costa sempre più a rischio.

La spiaggia già gravato da ordinanza di interdizione è oggetto di diversi fenomeni franosi ed interessata in queste ore da un massiccio smottamento registratosi, proprio in queste ore. Eventi che si stano registrano in rapida successione in questa estate 2020.

La spiaggia è off limits da oggi, inibita all’accesso con reti frangivento e tavole in legno, a rimarcare la chiusura dell’arenile e preservare l’incolumità delle persone.L’ufficio tecnico comunale di Forio, di concerto con la guardia costiera, aveva già deciso da tempo per la interdizione del noto arenile foriano al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità a causa delle instabilità del fronte costiere che domina la nota località. Gli smottamenti di queste ore hanno sottolineato la necessità che tale dispositivo di chiusura resti in vigore.