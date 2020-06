Nuova frana a “Cava”. Chiuso l’arenile

I tecnici del comune di Forio e i responsabili del settore Demanio hanno provveduto ad apporre e fissare il cancello per interdire l’accesso all’arenile di “Cava dell’Isola“. La spiaggia, già gravato da ordinanza di interdizione, è oggetto di diversi fenomeni franosi ed interessata in queste ore da un massiccio smottamento registratosi tra il 5 ed il 6 giugno ed ancora in atto in conseguenza delle condizioni meteo marine avverse e le forti perturbazioni meteoriche che hanno interessato il territorio nei giorni scorsi.

La spiaggia è off limits da oggi, inibita all’accesso con reti frangivento e tavole in legno, a rimarcare la chiusura dell’arenile e preservare l’incolumità delle persone.L’ufficio tecnico comunale di Forio, di concerto con la guardia costiera, aveva già deciso da tempo per la interdizione del noto arenile foriano al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità A causa delle instabilità del fronte costiere che domina la nota località. Gli smottamenti di queste ore hanno sottolineato la necessità che tale dispositivo di chiusura resti in vigore. Il rischio idrogeologico resta una piaga per il territorio. La chiusura riguarda la spiaggia interessata dai fenomeni franosi, mentre restano aperte le attività commerciali del posto, bar e ristorante. E, come vediamo da alcune foto non mancano i temerari avventori…