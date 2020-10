Da mercoledì 21 ottobre sarà attiva la nuova biglietteria Medmar a Pozzuoli, in via dell’Emporio 12 (ex lungomare Cristoforo Colombo).

I nuovi sportelli della compagnia al porto flegreo si trovano a pochissima distanza dalle navi e consentiranno dunque una fruizione più agevole sia della bigliettazione che delle operazioni di prenotazione e modifica orario; l’attuale biglietteria Medmar in via Roma da mercoledì prossimo non sarà perciò più operativa.