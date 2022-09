Nuoto. Ancora un mistero la riapertura della piscina comunale F. Ferrandino

Anno nuovo vecchie polemiche anche per la piscina comunale “F. Ferrandino” di Ischia. Quando ormai ci avviciniamo spediti a metà settembre, restano sempre i soliti nodi, mai risolti, sulla gestione degli impianti sportivi pubblici. Quando e come riaprirà la piscina comunale? Soprattutto, riaprirà? Ci sono previsioni amministrative ed organizzative da parte del governo locale per far si che anche le società e le associazioni che offrono corsi e servizi possano organizzarsi? Sono diverse le segnalazioni e le richieste che ci giungono in tal senso. Siamo ben oltre il 6 settembre e allo stato non si conosce ancora il calendario per la riapertura dell’unico impianto sportivo dedicato alle attività natatorie sull’isola. Per questo risulta impossibile programmare la stagione agonistica e le diverse attività ad essa collegate.

Per il momento tutto tace, persino le stesse società sportive non danno segni di interessamento ed azione. Evidentemente brancolano nel buio anch’esse oppure vi è una sorta di compiacente connivenza. Dubbi legittimi che attendono di essere fugati. Intanto, sono stati alcuni sportivi a chiedere al nostro quotidiano di sollevare l’attenzione sul problema.

È innegabile come si riscontri ancora oggi ed alle porte della nuova stagione sportiva, che nulla si è mosso, nessuna linea d’intervento, a tutt’oggi, è oggetto di programmazione da parte di chi gestisce le sorti del paese. Il nuoto, lo sport vive davvero ai margini dell’agenda comunale. Quella dell’impiantistica sportiva dedicata al nuoto sembra costantemente alle prese con una condizione emergenziale che denota una scarsa attenzione al sistema ad esso legato e collegato. È assurdo, specie in questa particolare congiuntura che stiamo vivendo, come possa risultare così complicato comprendere il valore sociale, strategico, sanitario che lo sport riveste per la comunità tutta, persino nel favorire il recupero da ogni forma di devianza. È altresì lecito chiedersi perché, lo sport in ogni suo aspetto, non rappresenti la massima priorità per gli uffici comunali. Probabilmente, provando a dare una risposta, perché non se ne comprendono fino in fondo le potenzialità né se ne attribuisce la giusta importanza economico sociale.