Nun sputà ‘ncielo… | #4WD

Augurando a Cristiano Ronaldo e a Paulo Dybala (il primo risultato positivo al coronavirus, il secondo rimasto fuori dalla sua nazionale per non meglio precisate indisposizioni gastrointestinali) di rientrare presto in perfetta forma, è d’obbligo una riflessione sugli accadimenti di queste ultime ore. E a tale scopo, ritorna alla mente il tormentone del Presidente campano De Luca quando, nell’attaccare Andrea Agnelli, gli disse: “Invece di essere grato al Napoli per non aver contagiato CR7…”.

Proprio così! Avete provato ad immaginare, qualora Juventus-Napoli di dieci giorni fa si fosse regolarmente disputata, quante secchiate di letame sarebbero state catapultate da Torino in giù, con tutta la stampa sportiva compiacente, contro il Napoli, Napoli e i campani, rei di aver contagiato CR7? E avete visto quanto poco occorre affinché, dopo una sentenza odierna che appare ormai scontata e che a giudizio di tutti prevedrà quel rinvio della gara che, con un po’ di buon senso, poteva essere già concordato a suo tempo col placet delle autorità sportive e sanitarie, la Juventus si ritrovi non solo con un pugno di mosche rispetto alla sceneggiata con cui avrebbe preteso il 3-0 a tavolino, ma con il suo giocatore di maggior prestigio impossibilitato a scendere in campo causa Covid?

L’ho scritto pochi giorni fa: Andrea Agnelli, come si dice in vernacolo, “iette pe vàttere e fuie vattuto”. Ma il titolo di questo 4WARD è ancora più azzeccato: “Nun sputà ‘ncielo ca ‘nfaccia te torna” è infatti la sintesi perfetta di quelle conseguenze che la Juventus sta pagando per un eccesso di avventatezza nelle dichiarazioni e nelle prese di posizione e che le sono costate la perdita di un’occasione ghiottissima per riportare in auge il famoso “stile Juve” tanto caro al compianto Avvocato Agnelli e dare una dimostrazione di fair play e lealtà sportiva degne d’encomio.

Peccato che, alla fine, puoi aggiungere quanto rum vuoi… (il resto lo lascio a Voi).