Nulla da restaurare, se non certi preconcetti!  | #4WD

Sul Corriere della Sera, pochi giorni fa, Gian Antonio Stella ha affrontato il tema del conflitto storico tra le opere italiane riconducibili al ventennio fascista e l’annosa indecisione della nostra società su come considerarle nel loro aspetto pubblico.

L’articolo, di per sé, può essere indubbiamente considerato interessante, sebbene l’intenzione fosse anche quella di presentare un saggio di due suoi colleghi sull’argomento, con citazioni e particolari degni di nota e frutto di ottima ricerca.

Quel che proprio non mi è andato giù, invece, è stata la considerazione che segue: “Un’Italia che ha sempre «accuratamente evitato di fare i conti con quel frammento di storia decisiva» che fu il Ventennio «lasciando tuttavia che continuasse ad avvelenare la politica e i rapporti sociali di uno dei più grandi Paesi liberi dell’Occidente, fondatore dell’Unione Europea. Con rigurgiti che si fanno sempre più inquietanti e che oggi alimentano le pulsioni sovraniste e populiste”.

E’ chiaro a tutti che se quest’osservazione fosse stata pubblicata in tempi non sospetti, nessuno avrebbe potuto indignarsi nel leggerla. Ma si dà il caso che siamo a dieci giorni dal voto e che, manco a farlo apposta, l’intero contenuto dell’articolo, compreso i richiami al saggio di Rizzo e Campi e i riferimenti al Duce, ad Alessandra Mussolini e a qualsiasi altro elemento facilmente denigrabile per la sua appartenenza a quel filone storico, oggi sa tanto di opinionismo ad orologeria contro la parte politica che sta per andare al Governo stravincendo l’imminente competizione elettorale.

E’ vero che l’Italia non è mai stata in grado di fare (adeguatamente, in andata e ritorno, aggiungo io) i conti con quel frammento di storia! E proprio per questo sarebbe ora che cominciasse a farlo, ma con la giusta serenità di chi sa che non c’è alcuna restaurazione possibile, senza posizioni preconcette e senza per questo affibbiare etichette di apologia o di neofascismo a chi tenta di sostenere che nel disastro di un ventennio qualcosa di valido e rispettabile c’è pur stato.