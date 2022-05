Nucleo di Valutazione, ecco il tridente di Castagna: Barbaro, Migliaccio e Di Scala

Con DECRETO N. 27 DEL 18 maggio 2022 il sindaco Giovan Battista Castagna ha provveduto alla nomina del nuovo nucleo di valutazione. Un nucleo allargato a tre fatto di volti nuovi e vecchie conoscenze politico istituzionali. Per le valutazioni delel performance Castagna nomina: Barbaro, Migliaccio e Di Scala.

Come è noto, normativamente ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, deve dotarsi di un organismo indipendente di valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa. L’avviso pubblico casamicciolese era stato bandito lo scorso novembre 2021 per la individuazione di nr.3 componenti esterni per la formazione del Nucleo di Valutazione.

La procedura è stata avviata dopo che poche settimane prima, in ottobre, la Giunta Castagna aveva deciso di ampliarne l’organico passando da un situato monocratico al tridente di Valutazione. Nei termini fissati dal bando sono pervenute 14 domande. Di queste si è stabilito di puntare sul figure del dottor Barbaro Mario quale Presidente e dei dottori Migliaccio Giuseppe con Di Scala Anna come componenti.