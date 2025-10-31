Nucleo di valutazione a Barano, colloqui posticipati

Anche una tranche dei colloqui con Dionigi Gaudioso nell’ambito della procedura pubblica per la nomina del nuovo Nucleo di valutazione del Comune di Barano ha subito uno spostamento. Una circostanza non rara.

L’iter era partito ad agosto, quanto il rup, la responsabile del Settore II dott.ssa Iolanda Chiara Buono, aveva pubblicato il relativo avviso finalizzato a reperire le candidature per la nomina dei tre componenti esterni all’organico del Comune.

Alla scadenza del termine, il 25 agosto, erano pervenute 97 istanze e tutti i candidati ammessi. Il rup di recente aveva già pubblicato il calendario dei colloqui con il sindaco, da svolgersi presso la sala consiliare del municipio, suddivisi in tre date. La prima tranche, per i numeri dall’1 al 33, si è già tenuta il 28 ottobre; per i numeri dal 34 al 66 resta programmata per il 4 novembre alle ore 9.00.

E’ la terza tranche, riservata ai numeri dal 67 al 97, inizialmente programmata per il 5 novembre, a subire il “ritardo”. La comunicazione a firma della dott.ssa Buono informa infatti i candidati che è stata posticipata all’11 novembre, sempre alle ore 9.00.