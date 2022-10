NU, Lacco Ameno non cambia: altri 7 anni di Super Eco

Tutto cambia, affinché tutto resti com’è… si evolve per rafforzare i poteri e guadagnarci magari di più. Così, seguendo l’assunto dei rapporti di forza, degli appalti e della politica, la Nu di Lacco Ameno, non cambia il team. Il braccio operativo del governo Pascale resta la Super Eco. Era già tutto previsto, al punto da prevedere appalti ed affidamenti che potessero andare oltre il mandato e la durata dell’esecutivo attuale. La mondezza lacchese è in un compattatore di ferro. Mesi e mesi di laboriose trattative, cambi e. Scambi epistolari, assi trasversali ed accordi multipli per far sì che l’azienda della famiglia Ciummo si tenesse la gestione del servizio locale. Squadra che vince non si cambia? Ma il campionato è regolare? La squadra è davvero vincente? Soprattutto, il VAR delle gare pubbliche lacchesi è passato agli annali della storia per tutto, tranne che per la trasparenza e linearità delle sue conduzioni. È la triste storia della cosa publica italiana.

Sette anni

Così al termine di un periodo estenuate e durissimo per gli equilibri del sindaco Giacomo Pascale arriva con Determinazione Reg. Gen. N. 770 del 04/10/2022 Serv. N. 136 l’aggiudicazione alla Super Ego dei Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi ed urbani e raccolta differenziata con il sistema del porta a porta, spazzamento e diserbo delle aree pubbliche, pulizia degli arenili non in concessione, pulizia di griglie e pozzetti stradali e rifiuti cimiteriali e raccolta dei rifiuti presso l’approdo turistico in concessione nel territorio comunale. Un affidamento per anni sette il cui esito era apparso scontato già all’indomani dell’indizione del succulento bando.

Migliorare la continuità e la programmazione.

Come si legge agli atti del municipio con “Delibera di Giunta Comunale n° 26 del 04.03.2022 è stato, tra l’altro, deliberato: “ Di esprimere la volontà dell’Amministrazione Comunale di: migliorare la continuità, la programmazione, la qualità del servizio; migliorare la sensibilizzazione della popolazione riguardo la raccolta differenziata dei rifiuti; di migliorare la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti; di portare un risparmio economico per l’Ente e soprattutto per i cittadini”. Insomma, quasi un indizio a far comprendere di non voler cambiare gestore.

Tre offerte

Nel prevedere l’iter, comunque, si era dato come scadenza il termine delle ore 12:00 del giorno 25 luglio 2022. In quella data sono pervenute tramite la piattaforma esclusivamente n.3 offerte. Ovvero i seguenti operatori economici: Super Eco S.R.L.; Dm Technology Srl; Isola Verde Ecologia Srl

Continuità annunciata. Via libera a Super Eco. Ammissione con riserva per i concorrenti.

Il 28 luglio scorso il Responsabile Unico del Procedimento l’arch.Enzo D’Andrea ha proceduto alla verifica dei documenti/dichiarazioni relativi alla documentazione amministrativa, confrontando le domande/dichiarazioni presentate rispetto a quanto prescritto nel disciplinare di gara, ed ha dato atto dell’ammissione alla successiva fase di gara dell’operatore economico indicato in piattaforma come “SUPER ECO S.R.L.”, e dell’ammissione con riserva per i restanti n.2 operatori economici che hanno presentato offerta procedendo ad esperire il soccorso istruttorio degli stessi operatori economici, mediante formale comunicazione con cui si è chiesto di regolarizzare la documentazione entro e non oltre il termine del 05.08.2022 ore 12:45. È’ tutto scritto agli atti.

Soccorso istruttorio: tutti ammessi.

In agosto, a seguito della verifica delle integrazioni trasmesse a seguito del soccorso istruttorio, ha dato atto che risultano ammessi alla successiva fase di gara tutti gli Operatori economici che hanno presentato offerta, stabilendo per il giorno 10.08.2022 alle ore 10:00 la seduta pubblica per l’apertura delle offerte tecniche.

La seduta pubblica e l’affidamento.

La Commissione di Gara ha proceduto, in seduta pubblica telematica, all’apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione tecnica dei concorrenti, prendendo e dando atto dei contenuti delle stesse e sospendendo le operazioni di gara al fine di procedere, in sedute riservate, alla valutazione della documentazione tecnica ed alla conseguente attribuzione dei punteggi secondo quanto prescritto nel disciplinare di gara. Insomma, un iter consueto per giungere infine il 15 settembre 2022 alle ore 10:00, alla “aggiudicazione del servizio in oggetto venga disposta a favore dell’Operatore economico, “Super Eco s.r.l.” con sede in Cassino (FR)

Ribasso del 7,22%.

L’appalto a Ciummo, per un importo, al netto del ribasso offerto del 7,22% sul corrispettivo posto a base d’asta di € 7.831.744,78, pari ad € 7.266.292,81, oltre € 14.560,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 7.280.852,81il tutto oltre I.V.A. al 10%”.

Esclusione per anomalia.

L’anomalia nell’anomalia dell’affidamento, se così si può dire è emersa nella stessa seduta del 15.09.2022, a seguito della “verifica dell’anomalia delle offerte ai sensi dell’art.97 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e del punto 4.9 del disciplinare di gara”. Come scrive D’Andrea “sono risultate sottoposte a verifica di congruità le offerte dei primi due operatori economici di cui alla proposta di graduatoria, avendo gli stessi ottenuto punteggi superiori ai 4/5 in entrambi i parametri (tecnico/temporali ed economici) rispetto ai massimi fissati nel disciplinare di gara”.

Quasi credibile a dirsi. Eppure il RUP Evidenzia che “ricorrendo le condizioni di cui alla lettera a) e b) del punto 4.9 del disciplinare di gara, il Responsabile Unico del Procedimento ha inviato richieste di giustificazioni ai due operatori economici le cui offerte sono risultate anomale, mediante comunicazioni a mezzo piattaforma telematica, in particolare: • all’operatore indicato in piattaforma come “SUPER ECO S.R.L.”; all’operatore indicato in piattaforma come “ISOLA VERDE ECOLOGIA SRL”; stabilendo quale termine per la presentazione delle giustificazioni il giorno 03.10.2022 alle ore 09:00.

Le giustificazioni

Entro il suddetto termine sono risultate pervenute le giustificazioni e il Responsabile Unico del Procedimento, D’Andrea, in seduta riservata ed avvalendosi del supporto della Commissione di gara, ha ritenuto che le spiegazioni ricevute dai 2 operatori economici su menzionati, siano sufficienti a giustificare l’offerta presentata, sulla base di un giudizio di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta nel suo complesso. In ogni caso la scelta è stata chiara: Super Eco.

Efficacia della aggiudicazione e stipula del contratto

L’aggiudicazione diventerà efficace solo con la comprova dei prescritti requisiti così come previsto dal D.lgs. 50/2016. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l’Amministrazione.

Relativamente alla verifica del possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara, gli inquilini di Piazza Santa Restituta hanno avviata l’istruttoria tal che l’aggiudicazione diventa efficace, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti in capo all’operatore economico.