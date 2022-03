NU & Appalti. 100mila € al mese. L’insostenibile leggerezza della proroga…

IdaTrofa | CVD: come volevasi dimostrare. Arriva la proroga “imprescindibile” per i servizi NU di Lacco Ameno. Pascale butta la palla in tribuna, per usare un tema calcistico, e la paura fa 90 giorni di (proroga) alla Super Eco per un importo complessivo pari ad € 353.055,93 euro. Ecco i dettagli di una manovra che vi avevamo annunciato già e che sa di accordo preconfezionato.

Un settore, quello dei rifiuti, troppo spesso fatto di ombre e poche luci dalla cui gestione ognuno, dal comodo delle stanze del potere, cerca di ricavare le proprie utilità. Un business, la raccolta dei rifiuti solidi urbani, che inevitabilmente anche ad Ischia è catalizzatore di cattive pratiche. Una ragnatela di favori, mazzette, assunzioni in cambio di appalti e di facilitazioni per ottenere finanziamenti pubblici, magari con il risvolto di determinare interferenze nelle elezioni amministrative, con l’acquisizione di consenso elettorale tramite assunzione di lavoratori vicini ai politici. Assunzioni operate dalla ditta magari agevolata nell’aggiudicazione dell’appalto o comunque con il sistema delle proroghe solite.

La narrazione che riguarda la questione rifiuti, è fitta e accomuna un po’ tutte le realtà. Basti vedere cosa accade a Salerno con la nave carica di monnezza di rientro dalla Tunisia. Da queste pratiche e da questi andazzi non è certo immune Lacco Ameno. Ma limitiamoci a raccontare i fatti che il 18 marzo 2022, allo scadere del vecchio contratto di affidamento alla Super Eco, l’amministrazione di Giacomo Pascale, non avendo agito per tempo inducendo un’opportuna gara, si è affidata alla solita proroga tecnica. La Determinazione N. 207 dell’Architetto D’Andrea prevede proprio questo, ovvero la: “Proroga dell’affidamento, fino al 30 giugno 2022, del servizio “di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi ed urbani e raccolta differenziata con il sistema del porta a porta, spazzamento e diserbo delle aree pubbliche, pulizia degli arenili non in concessione, pulizia di griglie e pozzetti stradali e rifiuti cimiteriali e raccolta dei rifiuti presso l’approdo turistico in concessione nel territorio comunale”.

È l’insostenibile leggerezza di ricorrere a tale istituto per continuare a gestire il sistema, senza troppi grattacapi e, soprattutto, senza le rogne di un nuovo appalto con tutte le incognite che ne conseguono.

La proroga tecnica trimestrale

Nel dettaglio, come si legge agli atti del Responsabile del III Settore, non avendo il comune predisposto il bando, nelle more, per evitare l’interruzione del pubblico servizio è stato inevitabile il ricorso alla conferma di Super Eco. Infatti, con “Determina n° 94 del 28.05.2019 è stato, tra l’altro, determinato di affidare i “Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi ed urbani e raccolta differenziata con il sistema del porta a porta, spazzamento e diserbo delle aree pubbliche, pulizia degli arenili non in concessione, pulizia di griglie e pozzetti stradali e rifiuti cimiteriali e raccolta dei rifiuti presso l’approdo turistico in concessione nel territorio per un importo complessivo di € 3.517.949,93”.

Il servizio ha avuto durata di tre anni dal 13.03.2019 al 12.03.2022.

“Il servizio rientra tra i servizi di preminente interesse pubblico ed essenziale ai fini della tutela della igiene e salute pubblica, ragion per cui deve essere prevenuta, nell’immediato, la situazione di pericolo alla pubblica salute che certamente deriverebbe dalla paralisi dei servizi in parola- scrive D’Andrea- deve essere assicurata la continuità dei predetti servizi, nel rispetto degli obblighi della prevenzione della produzione de rifiuti e del conseguente rispetto del raggiungimento degli obiettivi percentuali di raccolta differenziata imposti dalla legge in materia; conseguentemente si deve assicurare la prosecuzione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi ed urbani e raccolta differenziata con il sistema porta a porta nel territorio comunale, spazzamento e diserbo delle aree pubbliche, pulizia degli arenili non in concessione, pulizia di griglie e pozzetti stradali e rifiuti cimiteriali”.

In ciò, spiega l’architetto napoletano che esegue gli indirizzi politici di Pascale “la Società Super Eco s.r.l., ha regolarmente svolto, fino ad oggi, il servizio. Con nota prot. n° 2143/U del 03.03.2022 è stata chiesta, così come previsto dall’art. 9 del Capitolato d’Appalto alla Società Super Eco s.r.l. la prosecuzione del servizio di “Raccolta”.

Un film già visto, insomma. Nel merito, ci viene da chiedere se davvero, vengono effettuati i controlli per verificare il rispetto delle condizioni contrattuali che consentono questi passaggi. In ogni caso il servizio NU sarà svolto da Super Eco agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto di affidamento, fino al 30 giugno 2022 e comunque non oltre all’aggiudicazione ad un operatore economico tramite una gara aperta per l’affidamento del servizio. Quindi, per i solerti dirigenti comunali che collezionano gli atti, ricorrono i motivi dell’urgenza per prorogare, nelle more dell’espletamento della procedura pubblica, l’affidamento mediante provvedimento extra ordinem per la continuazione del servizio in favore della Società frusinate che muove i sacchetti isolani anche nella vicina Forio. L’ importo del canone mensile sarà ancora di € 97.720,84 e, come detto, per un importo complessivo pari ad € 353.055,93 euro. Il Comune di Lacco Ameno, non avendo approvato il bilancio di previsione 2022- 2024 entro la data del 31 dicembre 202, si trova tecnicamente in esercizio provvisorio a partire dal 01.01.2022. Nonostante ciò, con l’“Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” gli enti possono impegnare le “spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”. Dunque, la proroga e la copertura economica sono serviti, in attesa dei prossimi sviluppi.