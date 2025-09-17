Nozze da favola per Venus Williams: la campionessa sposa Andrea Preti ad Ischia

La tennista americana ha scelto l’isola verde per il suo sì: cerimonia in uno dei luoghi più suggestivi del golfo di Napoli e festa blindata tra lusso, celebrità e sapori partenopei





Ischia si prepara a trasformarsi in un palcoscenico da sogno per uno degli eventi mondani più attesi dell’anno: il matrimonio di Venus Williams. L’ex numero uno del tennis mondiale, protagonista di una carriera costellata da successi e trofei, venerdì pronuncerà il suo sì al fianco del fidanzato Andrea Preti.

La scelta della location non è casuale: la campionessa americana, affascinata dal fascino mediterraneo dell’isola verde durante una vacanza a Sant’Angelo lo scorso anno, ha deciso di legare per sempre un ricordo personale a questo scenario incantato.

Le nozze saranno celebrate in un luogo che sembra disegnato per l’eternità delle promesse: il faro di Punta Imperatore. Adagiato su un promontorio che si tuffa a strapiombo nel mare, regala una prospettiva unica sul golfo di Napoli. Raggiungerlo significa intraprendere un breve ma intenso pellegrinaggio: un sentiero scavato nel tufo, centocinquantacinque scalini e l’impatto di un panorama che, già da solo, basterebbe a rendere indimenticabile la giornata.

Dopo la cerimonia, gli sposi e i loro ospiti si sposteranno a Lisola, il ristorante che porta la firma dello chef stellato Nino Di Costanzo e del pizzaiolo Ivano Veccia.

Per l’occasione il locale sarà letteralmente blindato: sicurezza rafforzata e massima discrezione per proteggere la privacy dei protagonisti e delle personalità attese. La lista degli invitati resta ancora avvolta nel riserbo, ma le voci che circolano parlano di un parterre costellato di stelle dello sport e dello spettacolo pronte a sbarcare sull’isola.

Venus e la sorella Serena, icona a sua volta intramontabile del tennis mondiale, sono già ad Ischia da alcuni giorni insieme alla famiglia e allo staff che cura ogni dettaglio del matrimonio.

La loro presenza, inevitabilmente, non è passata inosservata. Intanto, domani sera, le due famiglie si riuniranno per una cena di vigilia in un ristorante sul mare raggiungibile in barca, occasione intima in cui brindare con i sapori della tradizione partenopea a un’unione che porta sull’isola il respiro internazionale delle grandi favole sportive.