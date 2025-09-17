mercoledì, Settembre 17, 2025
Nozze da favola per Venus Williams: la campionessa sposa Andrea Preti ad Ischia

Redazione Web
Redazione Web
American tennis player Venus Williams wearing a Bach Mai dress arrives at the 2021 AFI Fest - Closing Night Premiere Of Warner Bros. Pictures' 'King Richard' held at the TCL Chinese Theatre IMAX on November 14, 2021 in Hollywood, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency)
La tennista americana ha scelto l’isola verde per il suo sì: cerimonia in uno dei luoghi più suggestivi del golfo di Napoli e festa blindata tra lusso, celebrità e sapori partenopei

Ischia si prepara a trasformarsi in un palcoscenico da sogno per uno degli eventi mondani più attesi dell’anno: il matrimonio di Venus Williams. L’ex numero uno del tennis mondiale, protagonista di una carriera costellata da successi e trofei, venerdì pronuncerà il suo sì al fianco del fidanzato Andrea Preti.

La scelta della location non è casuale: la campionessa americana, affascinata dal fascino mediterraneo dell’isola verde durante una vacanza a Sant’Angelo lo scorso anno, ha deciso di legare per sempre un ricordo personale a questo scenario incantato.

Le nozze saranno celebrate in un luogo che sembra disegnato per l’eternità delle promesse: il faro di Punta Imperatore. Adagiato su un promontorio che si tuffa a strapiombo nel mare, regala una prospettiva unica sul golfo di Napoli. Raggiungerlo significa intraprendere un breve ma intenso pellegrinaggio: un sentiero scavato nel tufo, centocinquantacinque scalini e l’impatto di un panorama che, già da solo, basterebbe a rendere indimenticabile la giornata.

Dopo la cerimonia, gli sposi e i loro ospiti si sposteranno a Lisola, il ristorante che porta la firma dello chef stellato Nino Di Costanzo e del pizzaiolo Ivano Veccia.

Per l’occasione il locale sarà letteralmente blindato: sicurezza rafforzata e massima discrezione per proteggere la privacy dei protagonisti e delle personalità attese. La lista degli invitati resta ancora avvolta nel riserbo, ma le voci che circolano parlano di un parterre costellato di stelle dello sport e dello spettacolo pronte a sbarcare sull’isola.

Venus e la sorella Serena, icona a sua volta intramontabile del tennis mondiale, sono già ad Ischia da alcuni giorni insieme alla famiglia e allo staff che cura ogni dettaglio del matrimonio.

La loro presenza, inevitabilmente, non è passata inosservata. Intanto, domani sera, le due famiglie si riuniranno per una cena di vigilia in un ristorante sul mare raggiungibile in barca, occasione intima in cui brindare con i sapori della tradizione partenopea a un’unione che porta sull’isola il respiro internazionale delle grandi favole sportive.

Autore

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

