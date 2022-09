Novità sportive sui canali social con la community “SisalTipster”

MILANO (ITALPRESS) – Una community digitale competente e appassionata per tutti gli amanti dello sport. Con questo spirito è stata svelata a Milano SisalTipster, il nuovo progetto editoriale di Sisal. Presentata con ironia dal comico Piero Chiambretti, l’iniziativa prende il suo nome dal termine inglese “tipster”, ovvero informatore. La piattaforma sarà attiva sui canali Instagram, Twitter, TikTok e Telegram e permetterà a tutti gli appassionati di avere informazioni precise e inedite sui principali appuntamenti sportivi. “Il calcio la fa da padrone, ma anche gli altri sport avranno l’opportunità di essere mostrati allo stesso modo a tutti gli appassionati”, ha spiegato il Betting Managing Director Massimo Temperelli. “SisalTipster è una piattaforma che va sui mezzi digitali con un linguaggio moderno, semplice e immediato, analizza aspetti concreti e soprattutto quello che dovrà accadere. Sarà un aiuto per gli appassionati per godere meglio quello a cui vogliono assistere”, ha aggiunto. Il modello a cui si ispira è il bar dello sport e si rivolgerà in maniera quasi esclusiva agli appassionati, senza fornire alcuna indicazione sulle scommesse sportive. La community sarà composta da 5 figure già protagoniste della cronaca sportiva, ognuna con un ruolo e un nome specifico: l’ex capitano dell’Inter Regina Baresi (il Tattico), il giornalista di Sky Sport Gianluca di Marzio (il Game Analyst), il noto commentatore sportivo Fabio Caressa (il Professore), il giovane telecronista di Dazn Federico Marconi (il Ponderatore) e sempre da Dazn Stefano Borghi (lo Storico). “Abbiamo voluto coinvolgere persone competenti per offrire non un’analisi della partita basata su emozioni e impressioni, ma su fatti e numeri. Quindi competenza e approccio serio all’avvenimento non influenzato da aspetti polemici”, ha sottolineato Temperelli.

