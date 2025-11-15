Novembre bollente per il Real Forio. A Sant’Anastasia per blindare la vetta

Il Real Forio si è immerso in un novembre di fuoco: dopo la vittoria sul campo del Santa Maria la Carità, nell’andata dei quarti di finale di Coppa, la squadra di Carlo Sanchez torna subito sul terreno di gioco. A tre giorni dallo show del Comunale, che ha indirizzato la qualificazione, il gruppo biancoverde è ancora di scena in trasferta per affrontare il Sant’Anastasia, nella gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Eccellenza.

I turchi vogliono blindare la vetta della classifica e mantenere a distanza la Boys Caivanese, impegnata fuori casa contro il fanalino di coda del torneo, il Sant’Antonio Abate. Gli isolani, che devono smaltire anche le fatiche di mercoledì, sono attesi da una partita insidiosa contro un avversario che sta sorprendendo.

Il Real Forio è in splendida forma ed è ancora imbattuto. Mister Sanchez si è espresso dopo la vittoria di pochi giorni fa: “Quella di Coppa sembra sia stata una partita strana. È inutile girarci intorno. Quando hanno presentato la difficoltà di schierare la prima squadra e quindi la presenza della juniores, ci ha lasciato un po’ lì, giusto un attimo per dire: ‘Ok, ci sta’. Però la cosa importante è che abbiamo portato a termine il turno, perché poi, pensando a noi stessi, dici: noi teniamo tantissimo alla Coppa, come sapete.

L’abbiamo detto dal primo giorno. Questo è un organico che deve ambire a due competizioni. Quindi, per noi, indirettamente, era anche una cosa positiva, pure perché permetteva di dare 90 minuti comunque a qualcuno, perché comunque si è giocato a calcio. Al di là della qualità e della poca esperienza dei ragazzi del Santa Maria la Carità, nel complesso è stato per noi un turno favorevole, perché ci ha permesso di dare recupero a chi ha giocato tanto, come Florio, Velotti e Pistola, giocatori quasi sempre presenti. Ha dato anche la possibilità di far giocare ragazzi giovani e sapete quanto ci teniamo al gruppo giovane. Quindi sono contento che abbia finalmente giocato Calise. Peccato che Galaoui sia ancora infortunato, come Verde; altrimenti anche loro avrebbero avuto un po’ di spazio”.

L’importanza del gruppo e la profondità dell’organico

In Coppa si è vista la profondità dell’organico del Real Forio. Il mister ha dato a tutti l’opportunità di mettersi in mostra, tra cui Sivero, che ha dimostrato di essere “un giocatore valido e in prospettiva secondo me può fare ancora di più”, ha detto il tecnico. Sulla prova del difensore, Sanchez è stato chiaro: “È venuto qui da un mesetto, quindi si è catapultato in un’esperienza completamente diversa, frequentando la scuola qua a Ischia. Si è adattato alle dinamiche locali. È diciottenne, quindi prestissimo. È un giovane, ma è un giocatore valido e può fare ancora bene. Mercoledì ha giocato benissimo”.

Sull’asse di destra, dove Sivero e Calise hanno dimostrato di intendersi a meraviglia, l’allenatore ha precisato: “Se pensi che su quella fascia la totalità delle partite le giocano Florio e Serrano, hanno fatto benissimo. I ragazzi si impegnano tanto e devono continuare il loro percorso di crescita e miglioramento. Questo gruppo permette tutto questo perché è un gruppo coeso. Con gli over è veramente importante: un gruppo di adulti dà la possibilità ai ragazzi di crescere. E si nota, perché se li prendi dal primo giorno di ritiro fino ad oggi, sono cresciuti molto e cresceranno ancora. Principalmente, sono dei bravi ragazzi”.

Spunto anche sulla fascia mancina, dove gli over hanno mandato altri segnali: “Noi siamo una squadra di qualità, con elementi tecnici molto bravi. D’Alessandro, Pelliccia e Castagna, che formavano la catena di sinistra mercoledì scorso, sono stati importanti. Tante volte, quando dico che sono tutti titolari, paradossalmente è vero: lo sento così perché nelle gare abbiamo avuto trasformazioni fondamentali nella partita stessa. Loro hanno fatto bene anche perché la squadra sa adattarsi: normalmente giocano da un lato, mercoledì abbiamo giocato sull’altro. Abbiamo giocatori che sanno dove si trova la qualità, quindi il gioco si è spostato un po’ più a sinistra. Nel complesso, siamo un grande gruppo e su questo sono molto soddisfatto”.

Sulle prestazioni di Buono e Di Meglio, Sanchez ha spiegato: “Paradossalmente hanno presenze perché le meritano e le fanno nei momenti opportuni. Il primo giorno di ritiro si parlò proprio di questo: avere una squadra importante, un organico ampio, e quei minuti li gestisco io come allenatore. I ragazzi devono dare il 100% e così è sempre stato. Simone e Nicola stanno in un buon momento: stanno facendo bene, devono continuare e migliorare, perché sono giovani e possono fare ancora di più”.

Un punto sulla duttilità di Peluso e Pelliccia: “È un’altra nostra fortuna: avere giocatori duttili, disponibili in più situazioni di gioco, è fondamentale. Negli 11 giocava Claudio, alla seconda presenza, solo in Coppa: parlo di Mazzella, un giocatore che non si discute. Mercoledì era in campo. Guardando la formazione, si vede che abbiamo un organico forte, competitivo. Questa è la fortuna: cambia il prodotto, ma la sostanza resta quella”.

Santiago determinante anche in Coppa

Lo avevamo anticipato ad inizio settimana, analizzando i suoi numeri: Santiago è sul trono degli attaccanti più prolifici in Europa. Il centravanti del Real Forio ha lasciato la sua firma anche in Coppa, trovando la rete del momentaneo 3-0 al Comunale. Numeri da capogiro per l’argentino, apprezzato da Sanchez: “Lui è un giocatore importante per noi. Non l’abbiamo preso solo per un compito specifico: avere un giocatore con quelle caratteristiche era fondamentale, forte e esplosivo in area di rigore. È un giocatore che si fa sentire fisicamente, oltre che tecnicamente. Ragiona come piace a me: sa che ciò che fa oggi lo porterà a migliorarsi domani.

Questo è positivo e molti ragazzi lo sanno: lavorare bene quest’anno significa poter fare meglio l’anno prossimo, indipendentemente dalla squadra. Santiago deve anche ringraziare il gruppo, che lo mette nelle condizioni di finalizzare. Negli ultimi tempi stiamo aumentando le segnature di molti. L’anno scorso facevamo segnare quasi tutta la rosa; quest’anno lo stiamo riproponendo. Speriamo di continuare: che Santiago faccia più gol, ma che ne facciano anche altri significa che stiamo facendo grandi partite”.

Il prossimo avversario: il Sant’Anastasia

Diciannove punti in campionato in dodici partite: quattro vittorie, sette pareggi e una sconfitta. Quindici gol fatti e dieci subiti. Reduce dall’1-1 sul campo della Puteolana e da quattro pareggi consecutivi, il Sant’Anastasia ha dimostrato di essere un avversario ostico, capace di fermare squadre di alta classifica. In casa ha totalizzato dieci punti, confermandosi competitivo sul proprio terreno di gioco e riuscendo a rallentare le corse di Boys Caivanese ed Ercolanese. Si tratta di una formazione che presenta una struttura organizzata e dinamiche consolidate, sia nel settore giovanile che in prima squadra, ed ha aumentato la propria solidità rispetto alla scorsa stagione.

Sanchez ha parlato così del prossimo avversario: “Spesso dico la stessa parola, ma è la pura verità: gara complicata, gara difficile. Mia moglie, i miei figli mi prendono in giro, ma è così. Non è una sorpresa, perché nella struttura societaria ci sono figure come Salvatore di Costanzo e Antonio Peluso, e un allenatore giovane, Sansone, che ha esperienza e sa di calcio. Intorno hanno una struttura organizzata, con dinamiche importanti sia nel settore giovanile che in prima squadra. Hanno alzato il livello rispetto all’anno scorso, quando già fecero un ottimo campionato con una delle società più giovani della categoria. Quest’anno sarà ancora più complicata. Andremo con consapevolezza e umiltà, come sempre: siamo forti, dobbiamo dimostrarlo giorno per giorno”.

Il tecnico si è soffermato anche sull’intenzione delle avversarie di fermare la corsa della capolista: “Assolutamente. Quando vinci tante partite, sei proiettato verso qualcosa di importante. La tensione è alta perché l’obiettivo è chiaro. Ogni gara si gioca per vincere, ma a volte le partite ti danno qualcosa che non è solo il risultato. Noi sappiamo di essere una squadra mentalmente forte, con giocatori di spessore. Dall’altra parte, c’è sempre chi prova a fermarci, ma non ci deve far abbassare la guardia. Siamo alla dodicesima giornata, sabato sarà la tredicesima: non abbiamo fatto nulla. Il campionato è lungo, fino ad aprile, con soste e infortuni. Dobbiamo raccogliere il più possibile nel momento buono e trasportarlo in continuità di risultati e prestazioni: oggi è la cosa più importante”.

Le ultime di formazione

Contro il Sant’Anastasia si andrà verso la formazione titolare, dopo il turnover di Coppa. In porta ci sarà ancora Delizia perché Santaniello è ancora ai box, come dichiarato da Sanchez: “Ha ancora qualche giorno di riposo; da martedì si aggregherà al gruppo. Arcamone è in netto miglioramento e lo convocheremo, ma non credo sarà disponibile per i primi minuti. Poi abbiamo Galaoui e Verde, entrambi giovani e infortunati, con problemi diversi, uno al braccio e l’altro muscolare. Attendiamo la ripresa; da martedì in linea di massima avremo tutti gli over a disposizione”.

Il resto della squadra invece è pronto: “È un bel problema: fino a quando li hai devi essere fortunato ad averli. Venerdì sera, quando giochi il sabato, o sabato sera, quando giochi la domenica, hai tanti pensieri, ma è la fortuna di un allenatore. Ho un organico forte e posso muovere alcune pedine. Spero sempre di sbagliare il meno possibile, perché il compito di vincere è dei calciatori. Io devo cercare di non sbagliare in modo che loro vadano in campo e facciano bene”.

E dunque si andrà verso la scelta di Velotti e Mattera davanti a Delizia, con Florio e Pistola che tornano sulle corsie: il primo a destra e il secondo a sinistra. A metà campo si rivedrà Tarascio in cabina di regia, con Iaccarino e Di Lorenzo pronti nel ruolo di mezzali. In attacco sarà ancora corsa a quattro per tre posti: Yeboah può tornare dal primo minuto, Castagna e Serrano si contendono l’altra maglia, mentre Santiago sarà il terminale offensivo. A dirigere l’incontro sarà Francesco Di Rocco della sezione di Pescara, coadiuvato da Lorenzo Martello di Torre del Greco e Gioacchino Pesce di Salerno.