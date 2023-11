“Notte Nazionale dei Licei Artistici della Campania”, appuntamento al Buchner di Ischia

Il Liceo “Giorgio Buchner” di Ischia partecipa alla I edizione della “Notte Nazionale dei Licei Artistici della Campania”, una notte speciale promossa dalla Rete dei Licei Artistici della Regione Campania, che intende valorizzare e celebrare l’arte, la creatività e il talento dei giovani.

Una notte unica, che apre, in contemporanea, le porte dei 37 licei artistici componenti la rete, al territorio.

Performance, laboratori, mostre, percorsi itineranti, spettacoli, visite guidate: una molteplicità di interventi scandiscono le attività dei singoli licei, valorizzandone le specificità ed offrendo un panorama completo, finalizzato, tra l’altro, ad orientare le nuove generazioni.

I Licei Artistici hanno saputo crescere e rinnovarsi, per offrire alle ragazze ed ai ragazzi un contesto di apprendimento ricco e motivante, aperto all’innovazione culturale, allo studio approfondito delle discipline scientifiche ed umanistiche, con particolare approfondimento della Storia dell’Arte e dei diversi linguaggi artistici e della comunicazione, anche multimediale, che connotano gli specifici e molteplici indirizzi di studio.

Tradizione, cultura, innovazione, valorizzazione dei talenti individuali e collettivi, sono elementi fondanti di un percorso formativo fondato sulla passione e sull’amore per l’Arte, nella sua espressione più alta.

La ricchezza dei molteplici indirizzi e la possibilità, per i giovani, di seguire il percorso più vicino al proprio talento, fanno dell’Artistico una scuola che, concretamente, collega il sapere, al saper fare, al saper essere, in un’ottica di sviluppo completo ed armonioso delle intelligenze e del Cuore.

La “Notte Nazionale dei Licei Artistici della Campania” è sostenuta dall’Ufficio Scolastico Regionale, dalla Regione Campania, dall’Associazione A.Bi.Li.Art. della Campania (Amici della Biennale dei Licei Artistici Italiani).

La manifestazione si svolgerà venerdì 1 dicembre dalle 18:00 alle 20:00. Tutti i licei artistici italiani aderenti alla rete daranno inizio all’evento in contemporanea alle ore 18:00.

Docenti e studenti del Liceo “G. Buchner” di Ischia hanno organizzato la manifestazione presso la sede centrale della scuola, in Via delle Ginestre n. 39.

Le attività organizzate dal “Buchner” saranno: