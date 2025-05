Notte di orrore dopo la festa: picchiata e violentata dall’ex. Fermato all’alba

Dove c’è gioia collettiva, talvolta si nasconde un dolore privato e taciuto. È accaduto a Forio, sull’isola d’Ischia, dove una donna ha vissuto l’ennesimo incubo per mano del suo ex compagno. Un uomo che già in passato l’aveva colpita, umiliata, abusata. E che, nonostante la fine della loro relazione, ha continuato a perseguitarla nell’ombra, con la pretesa di possedere ciò che non gli apparteneva più.

Nella serata di ieri, mentre le strade di Forio erano animate dai festeggiamenti per la vittoria dello scudetto del Napoli, l’uomo ha colto l’occasione per passare inosservato. È entrato in casa della donna, l’ha aggredita con violenza inaudita, l’ha picchiata e poi stuprata. Nessuno ha sentito, nessuno ha visto: la musica copriva le grida, la folla oscurava ogni altra realtà.

Ma all’alba, con il corpo martoriato e lo sguardo ferito, la donna si è comunque presentata al lavoro. Un gesto che parla di disperata normalità, forse per istinto di sopravvivenza, forse per paura. A notare tutto è stato il suo datore di lavoro, che con sensibilità e prontezza ha preso posizione: “O chiami tu la polizia o la chiamo io”, le ha detto. E quella chiamata ha acceso finalmente un faro sul suo dolore.



Gli agenti del commissariato di Ischia, guidati dal vicequestore Ciro Re, sono intervenuti immediatamente. Hanno avviato le ricerche dell’aggressore, lo hanno individuato dopo poco: si era nascosto nei pressi di un autolavaggio della zona, cercando invano di far perdere le proprie tracce. Dopo un breve tentativo di fuga, è stato bloccato e arrestato. Ora si trova in stato di arresto, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

Questa vicenda, drammatica e purtroppo non isolata, riporta sotto i riflettori una ferita ancora aperta e profonda: quella dello stupro e della violenza di genere. Sull’isola d’Ischia, come altrove, sono tanti i casi che non finiscono sulle pagine dei giornali, che restano sommersi per paura, vergogna, solitudine. Nonostante campagne di sensibilizzazione, incontri pubblici, iniziative culturali, la cronaca continua ad arricchirsi di episodi che segnano nel profondo la nostra società.

È in questo contesto che le istituzioni locali sono chiamate a un’assunzione di responsabilità più concreta e operativa. Il Centro Violenza presente sul territorio deve diventare un presidio davvero funzionale, efficiente, accessibile. Non basta dichiararlo aperto: serve investirci, farlo vivere, renderlo punto di riferimento per chi cerca protezione e ascolto.

E fa riflettere, in questo senso, quanto accaduto a Casamicciola Terme, dove l’amministrazione ha di recente rinunciato e restituito parte dei fondi destinati alla ristrutturazione di un edificio danneggiato dal sisma, bene confiscato alla criminalità organizzata, che doveva ospitare un centro per le donne vittime di stupro e abusi. Un’occasione persa, che suona come un passo indietro proprio mentre il territorio avrebbe bisogno di fare molti passi avanti.

Le iniziative a supporto delle donne, soprattutto in contesti fragili come quelli insulari, non possono svanire nel nulla per mancanza di volontà politica o di visione amministrativa. Ogni progetto abbandonato, ogni spazio sottratto alla rinascita civile è un segnale scoraggiante per chi lotta ogni giorno per uscire dalla spirale della sopraffazione.

Perché ogni donna che trova il coraggio di denunciare è una voce che spezza il silenzio. E ogni arresto è solo il primo passo di un percorso più lungo: quello verso una cultura del rispetto, della libertà e della dignità. Ma senza l’appoggio concreto delle istituzioni, resta una strada troppo spesso solitaria