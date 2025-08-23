sabato, Agosto 23, 2025
Notte di furti e vandalismi ai Maronti: nel mirino quattro stabilimenti balneari

Rubati fondi di cassa e mance, devastati i locali con olio e aceto. Indagini in corso, possibile collegamento con l’assalto al punto vendita Cicli Scotto ad Ischia

Una nuova ondata di vandalismi e furti ha scosso l’isola d’Ischia nella notte. Dopo l’effrazione che aveva già colpito il negozio Cicliscotto in via Michele Mazzella, l’attenzione si sposta ora sulla spiaggia dei Maronti, nel comune di Barano, dove quattro stabilimenti balneari sono stati presi di mira.

Il Bagno Muga, la Colombaia, il Bagno Mario e il Tropical hanno subito incursioni da parte di ignoti che, approfittando della chiusura notturna, si sono introdotti nei locali portando via tutto il denaro disponibile: fondi di cassa, mance e altre piccole somme. Non si sono limitati al furto: i malintenzionati hanno infatti devastato gli ambienti, versando olio e aceto sui registratori di cassa e danneggiando i dispositivi elettronici per i pagamenti. Uno dei pos, abbandonato dopo l’atto vandalico, è stato rinvenuto nei giardinetti poco distanti.

Gli inquirenti stanno ricostruendo con precisione le dinamiche della notte e non escludono collegamenti con il precedente episodio di Ischia. Diverse fonti, infatti, ipotizzano che gli autori possano essere gli stessi già responsabili dell’assalto al negozio di biciclette.

Sull’accaduto sono in corso le indagini dei Carabinieri di Barano, che hanno avviato accertamenti per risalire ai responsabili e cercare di mettere fine a una serie di episodi che, in pochi giorni, hanno colpito più attività commerciali del territorio.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

contenuti sponsorizzati da Geozo

