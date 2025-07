Notte di fuoco tra Panza e Serrara Fontana: evacuate dodici persone, devastati ettari di macchia mediterranea

È bastata una scintilla, forse dolosa, e il vento ha fatto il resto. Nella tarda serata di ieri, le colline tra Panza e Serrara Fontana, nel versante sud-occidentale dell’isola d’Ischia, sono state inghiottite dalle fiamme. Un incendio vasto, rapido, imprevedibile. In poche ore, il fuoco ha divorato tre ettari di macchia mediterranea, costringendo le autorità a evacuare una dozzina di persone le cui abitazioni sono state minacciate direttamente dal fronte delle fiamme.

Il rogo si è sviluppato in località Montecorvo, una zona che purtroppo non è nuova a episodi simili. Anno dopo anno, con puntualità inquietante, l’estate porta con sé incendi sospetti, spesso riconducibili alla mano dell’uomo. Anche stavolta l’ipotesi del dolo è al vaglio degli inquirenti, che nelle prossime ore esamineranno le riprese dei droni impiegati sul posto per individuare i punti d’innesco e sorvegliare l’area interessata.

Il vento, già forte fin dal mattino, ha trasformato l’incendio in un fronte aggressivo e mobile, rendendo particolarmente complesse le operazioni di contenimento. Sul posto sono accorsi immediatamente gli uomini del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Ischia, ma presto si è reso necessario l’arrivo di rinforzi dalla terraferma, giunti sull’isola a bordo di una motovedetta. Insieme a numerosi volontari, i pompieri hanno combattuto le fiamme per tutta la notte, riuscendo infine a domarle intorno alle 6.30 del mattino. Le persone evacuate hanno potuto far ritorno nelle loro case non appena le condizioni lo hanno permesso.

Non si segnalano feriti, né danni strutturali agli edifici, ma l’impatto sull’ambiente è grave. I pendii verdeggianti del sud-ovest isolano sono ora anneriti, spogliati di quella vegetazione che ne costituisce il cuore selvatico, ricco di biodiversità e parte integrante del paesaggio isolano. Un danno che va ben oltre il dato numerico dei tre ettari ufficialmente distrutti, perché colpisce l’equilibrio fragile di un ecosistema già provato da urbanizzazione, incuria e cambiamenti climatici.

Nelle prossime ore proseguiranno i sopralluoghi e le indagini. La comunità locale, ancora scossa dall’accaduto, chiede risposte ma soprattutto prevenzione: non può bastare l’emergenza a mobilitare risorse, serve una strategia per proteggere l’isola, le sue persone e il suo patrimonio naturale. Ischia, ancora una volta, ha resistito. Ma fino a quando?