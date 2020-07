Note di Notte♫: una serata per La Mensa del Sorriso di Casamicciola Terme

Il 4 agosto 2020, a partire dalle 21, nell’incantevole scenario di Villa Piromallo a Panza trascorreremo insieme una splendida serata sotto le stelle accompagnati da ottima musica preceduta da un divino rinfresco.

➤ Ingresso | 10 euro

Parcheggio gratuito all’interno della Tenuta, un bicchiere di vino delle migliori case vinicole isolane che hanno sponsorizzato l’evento, un assaggio di pizze a taglio, o’cuzzetiello con pomodori e un viaggio nella canzone d’autore insieme a Valerio Sgarra, Gioia Precisano, Angelo Ricci, Claudio Cosentino e Alessandro Cervo. Open Act; Simone Costa, finalista di Sanremo Rock 2020.

A presentare la serata Giuseppe Antonucci.

L’incasso della serata sosterrà le attività della Mensa del Sorriso di Casamicciola Terme.

Per info e prenotazioni (i posti sono limitati in ottemperanza alle normative anti – contagio): lamensadelsorriso@gmail.com

Carolina: 3336943135

Miria: 3409011005

Fausta:3497709267

Maria:3391150002

Maria Rosaria: 3337254565

Come raggiungere Villa Piromallo

Ingresso pedonale: via Provinciale Panza,486

Ingresso auto: all’incrocio per Panza girare a sinistra (via Montecorvo, lato campo sportivo San Leonardo); dopo 50 mt troverete al cancello il nostro staff pronto ad accogliervi.