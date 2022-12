Note di Natale sotto l’albero a Forio, oggi l’inaugurazione dei presepi artistici

Domenica 18 dicembre a Forio il Natale dei bambini continua alle ore 16:30 Forio con il “Natale all’oratorio” presso l’Oratorio dell’Assunta (Corso F. Regine): Spettacolo teatrale per bambini “Miracolo di Natale” a cura del Ass. Artesìa.

A seguire tornano gli appuntamenti della tradizione:

alle ore 19:30 Forio – Ingresso Oratorio dell’Assunta – Corso F. Regine vi aspettiamo per la benedizione del “Presepe della solidarietà” che resterà aperto dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00 e i cittadini e gli ospiti potranno portare generi alimentari non deperibili (al termine delle festività i prodotti saranno distribuiti, attraverso le parrocchie, ai bisognosi ed alla Caritas diocesana).

Ci si sposterà, poi, in Piazza Pontone, per la benedizione del tradizionale presepe nella fontana, in stile napoletano del Cuciniello, a cura dell’ Ass. M.A.C.C.S e, novità di questo anno, del Presepe nella fontana “Spirito della Roccia” di Kengo Kuma in piazza Cristoforo Colombo.

Questa particolare opera presepiale é stata realizzata dall’Ass. M.a.c.c.s e Keramos e, come avrete modo di vedere, le figure del Presepe rimarcano l’unione tra le due isole Forio- Isola d’Ischia e Giappone. La natività è ospitata all’interno di una casa giapponese mentre le barchette, recanti i nominativi di alcune chiese del territorio Forio – Panza, rappresentano barche di pescatori foriani.

A suggellare il tutto anche una meravigliosa scritta: “Amicizia e Fratellanza tra due Isole: Giappone / Forio – Isola d’Ischia A.D. MMXXII”.