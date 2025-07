Norme speciali in conflitto con i sistemi digitali: per Sant’Angelo serve una nuova gara

L’amministrazione comunale di Serrara Fontana ha annullato la procedura di gara relativa ai lavori di messa in sicurezza del costone roccioso in località Monte di S. Angelo. La decisione è stata assunta con determina n. 94 dell’8 luglio 2025, a firma dell’architetto Alessandro Vacca, responsabile del settore tecnico e manutentivo del Comune.

Alla base dell’annullamento ci sono problematiche di natura tecnico-amministrativa che hanno impedito la regolare esecuzione della procedura avviata il 27 maggio 2025 con CIG B70A92264F. In particolare, le criticità sono sorte a causa di un mancato allineamento tra le previsioni di deroga contenute nell’Ordinanza n. 32 del Commissario Straordinario e le funzionalità operative delle piattaforme digitali, tra cui ASMECOMM e il sistema ANAC, che non hanno consentito agli operatori economici invitati alla gara di adempiere al pagamento del contributo previsto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.

UNA DECISIONE NECESSARIA

La scelta del Comune, maturata dopo interlocuzioni senza esito con la piattaforma di e-procurement e con l’ANAC, si è resa indispensabile per non ritardare ulteriormente un intervento ritenuto prioritario per la tutela della pubblica incolumità. Il costone interessato è infatti stato gravemente compromesso in seguito agli eventi meteorologici di eccezionale intensità del novembre 2022, che causarono frane e smottamenti in diverse aree dell’isola d’Ischia, compreso il versante di Monte di S. Angelo.

Come evidenziato nella relazione del Comune, le verifiche effettuate dai Vigili del Fuoco, da esperti geologi e dalla Struttura Commissariale per l’emergenza frane hanno confermato il concreto rischio di ulteriori crolli. Proprio per questo, già tra il 2023 e il 2024, erano stati realizzati primi interventi di somma urgenza per rimuovere vegetazione e massi instabili.

NUOVA PROCEDURA INDIRIZZATA ALLA RAPIDITÀ

Nel contempo, il Comune ha già disposto l’indizione di una nuova procedura per l’affidamento dei lavori, sempre in modalità telematica e con invito a cinque operatori economici, così come previsto dall’ordinanza commissariale. L’importo a base d’asta resta confermato in € 976.641,16, a cui si aggiungono costi della manodopera e oneri di sicurezza per un totale di oltre 1,25 milioni di euro, finanziati interamente attraverso fondi stanziati dalla Protezione Civile Nazionale e assegnati al Comune nel quadro del Piano degli Interventi Urgenti ex OCDPC 948/2022.

Il progetto, redatto dall’ingegner Ferdinando Aloi e validato dagli organi competenti, ha già ricevuto tutti i pareri favorevoli, compresa l’autorizzazione paesaggistica rilasciata in primavera. Ciò consente di procedere senza ulteriori rallentamenti, puntando a un’aggiudicazione celere con il criterio del minor prezzo.

UN PASSAGGIO CRUCIALE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO

“La messa in sicurezza del costone è una priorità per la nostra comunità,” ha commentato il sindaco e il responsabile tecnico comunale, in una nota congiunta. “Siamo consapevoli dei disagi e delle attese, ma è nostra responsabilità garantire che le procedure si svolgano in piena regolarità e con la massima efficacia.”

La nuova gara rappresenta dunque un passaggio fondamentale non solo per la tutela dei residenti e delle infrastrutture sottostanti, ma anche per dare continuità al programma di ricostruzione e prevenzione avviato dopo l’emergenza del 2022. Un impegno che il Comune di Serrara Fontana porta avanti con determinazione, nonostante le difficoltà tecniche e burocratiche che ancora oggi caratterizzano gli interventi post-calamità.

La nuova procedura, come indicato nell’atto, sarà gestita tramite la piattaforma ASMECOMM, e l’intero iter sarà sottoposto agli obblighi di trasparenza e pubblicità amministrativa, con pubblicazione all’albo pretorio comunale.

In un contesto dove la fragilità del territorio ischitano impone interventi tempestivi e ben coordinati, ogni passaggio amministrativo corretto è un passo in più verso la messa in sicurezza e la serenità dei cittadini.