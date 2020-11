Normalità e ottimismo | #4WD

La notizia del possibile arrivo entro l’anno in Italia di circa venticinquemila dosi di vaccino anti-Covid rappresenta forse il primo concreto segnale di speranza in una ripresa della tanto auspicata normalità. Chiariamo subito un punto: per “normalità” non intendo in alcun modo uno status di libertà assoluta, non fosse altro che per scongiurare il rischio di quanto già accaduto al termine del trascorso lockdown e che ha provocato la grave ricaduta che stiamo vivendo oggi. Siamo alla ricerca della speranza, sia essa anche una piccola ma positiva notizia in cui riporre finalmente un briciolo di concreto ottimismo. Quella che consentirebbe a un privato di ritrovare il coraggio di viaggiare e venire ad Ischia, a un imprenditore locale l’entusiasmo di riprendere a investire nell’ambito della propria azienda, all’indotto economico di rimettersi in moto e alla forza lavoro di poter contare nuovamente su una continuità d’impiego ancora oggi seriamente posta in discussione.

Certo, manca tuttora la presa di coscienza da parte dello Stato della necessità di porsi in modo concreto e costruttivo al fianco del Paese, con livelli istituzionali che anziché lamentarsi semplicisticamente dei “cittadini irresponsabili”, facessero mea culpa sulle cause che ne hanno provocato la disperazione e la disistima. Abbiamo tanto (e giustamente) criticato la Germania nella fase in cui intendeva escludere ad ogni costo la possibilità di aiuti comunitari a paesi come il nostro, oltremodo provati dal Covid. Su una sola cosa possono darci lezioni: il loro esempio di rapporto fiduciario tra governo e cittadini, specie di questi tempi, ha un valore inestimabile. La Merkel esorta molto e ordina poco, ma la gente esegue alla lettera il suo compito ben oltre le esortazioni e gli ordini della cancelliera, perché crede nella stretta correlazione tra diritti e doveri che da quelle parti è un dato di fatto. Proprio come gli aiuti ai lavoratori e alle imprese.

Speriamo!