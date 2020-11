nonlasciateciindietro: al via la campagna di sensibilizzazione per la riapertura delle scuole in Campania

Comunicato stampa

Dopo l’ultimo DPCM, che garantisce la scuola in presenza in Italia per materna, primaria

e secondaria di primo grado, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha

ribadito la sua volontà di mantenere chiuse le scuole del territorio. Un’ingiustizia che ci

rende gli unici in Europa con scuole dell’infanzia e primaria chiuse ormai da settimane.

La campagna #nonlasciateciindietro intende dare voce a migliaia di famiglie ai cui figli è

stato negato il diritto di poter andare a scuola come gli altri bambini italiani. Un’azione

spontanea nata da un gruppo di genitori, che ha deciso di rivendicare con forza il diritto

all’istruzione dei propri figli e che ha raccolto in poche ore l’adesione e il contributo

materiale di centinaia di famiglie che vogliono far sentire la propria voce e sensibilizzare

opinione pubblica e istituzioni.

Un’iniziativa interamente finanziata tramite una raccolta fondi lanciata su WhatsApp e

durata solo tre giorni: dall’inizio della prossima settimana la città di Napoli verrà tappezzata di manifesti, di diverse dimensioni, che inneggiano alla riapertura. Un solo grido, “Aprite le scuole!”, accompagnato dall’immagine di una bambina che mestamente invoca il suo diritto a studiare in presenza.

Mentre nel resto d’Italia e d’Europa (anche nelle aree più colpite dal virus) le scuole restano aperte, in Campania i bambini continuano a rimanere vittime di un’ingiustizia

incomprensibile. I più fortunati sono costretti all’alienazione davanti a uno schermo, quelli

con meno possibilità sono condannati a restare indietro e ad assistere incolpevoli al

dilatarsi di un intollerabile gap socioculturale. Aprite le scuole!