“Non uno di meno”, al Telese approdano i progetti del PNRR

Con il decreto ministeriale 170 del 24-06-2022, l’Istituto Telese di Ischia, tra le altre, è stata individuata come beneficiaria di un finanziamento per la progettazione e realizzazione di percorsi di mentoring e orientamento, percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, percorsi di orientamento per le famiglie, percorsi formativi e laboratoriali extracurricolari, organizzazione di team per la prevenzione della dispersione scolastica, erogati in favore di studentesse e studenti.

Gli interventi sostenuti dall’investimento mirano a: potenziare le competenze di base a partire dalle scuole secondarie di primo grado con attenzione ai singoli studenti, organizzando un ordinato lavoro di recupero e consolidamento delle conoscenze e competenze irrinunciabili; nel primo e nel secondo ciclo contrastare la dispersione scolastica e promuovere il successo formativo, anche in un’ottica di genere, tramite un approccio globale e integrato, teso a motivare ciascuno rafforzandone le inclinazioni e i talenti, lavorando, tra scuola e fuori scuola, grazie ad alleanze tra scuola e risorse del territorio, enti locali (Comuni, Province e Città metropolitane), comunità locali e organizzazioni del volontariato e del terzo settore, curando in modo costante i passaggi tra scuole e l’orientamento; c. promuovere l’inclusione sociale, la cura di socializzazione e motivazione e l’educazione digitale integrata per le persone con disabilità sensoriali e/o intellettive;

Il nostro Istituto ha di conseguenza progettato, anche per la parte finale di questo anno scolastico, attività diversificate secondo le seguenti previste tipologie:

Percorsi di mentoring e orientamento: Attività formativa in favore degli studenti che mostrano particolari fragilità, motivazionali e/o nelle discipline di studio, a rischio di abbandono o che abbiano interrotto la frequenza scolastica, che prevede l’erogazione di percorsi individuali di rafforzamento attraverso mentoring e orientamento, sostegno alle competenze disciplinari, coaching motivazionale.

Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento: Attività formativa in favore degli studenti che mostrano particolari fragilità nelle discipline di studio, a rischio di abbandono o che abbiano interrotto la frequenza scolastica, che prevede l’erogazione di percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e rimotivazione allo studio.

Percorsi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie: Attività finalizzata a supportare le famiglie nel concorrere alla prevenzione e al contrasto dell’abbandono scolastico, che prevede percorsi di orientamento erogati a piccoli gruppi con il coinvolgimento di genitori .

Percorsi formativi e laboratoriali co-curriculari: Attività riferita a percorsi formativi e laboratoriali al di fuori dell’orario curricolare, rivolti a piccoli gruppi afferenti a diverse discipline e tematiche in coerenza con gli obiettivi specifici

Dopo il I quadrimestre saranno attivati i seguenti moduli:

Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento: Italiano, 5 corsi

Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento: Matematica, 5 corsi

Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento: Inglese, 5 corsi

Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento: Scienze naturali, 2 corsi

Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento: Scienze motorie, 2 corsi.

Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento: Informatica, 2 corsi

Percorsi formativi e laboratoriali cocurriculari: Cucina, Arti Bianche e Pasticceria, 5 corsi

Percorsi formativi e laboratoriali cocurriculari: Sala Bar, 5 corsi

Percorsi formativi e laboratoriali cocurriculari: Accoglienza turistica, 4 corsi

Percorsi formativi e laboratoriali cocurriculari: Grafica, 4 corsi

Percorsi formativi e laboratoriali cocurriculari: Scienze dell’alimentazione, 2 corsi

Percorsi di mentoring e orientamento: Incontri individuali per 86 studenti

Percorsi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie: Incontri a piccoli gruppi, 6 corsi

L’attivazione del progetto richiede la collaborazione attiva di tutta la comunità scolastica e territoriale per perseguire, tutti insieme, il successo scolastico di tutti e tutte.