Non un semplice silenzio stampa, ma un silenzio social

La vicenda Real Forio è una vicenda dolorosa. Una situazione che non piace a nessuno e che tutti vogliamo finisca quanto prima. Pubblichiamo on line, il commento che abbiamo pubblicato sulla nostra edizione cartacea prima della sconfitta contro l’Ercolanese. I concetti sono gli stessi. Quello che è cambiato, almeno ad oggi, è il feed della pagina ufficiale del team di Amato.

Il Capri Anacapri ha 4 punti e 1 partita vinta ed è l’unica che in classifica sta più giù del Forio. Il Savoia ha 7 punti, il Sant’Antonio Abate 8 e il Pomigliano 11. Tutte squadre con una prestazione migliore del Real Forio che hanno sostituito il loro allenatore. Cambi in panchina arrivati puntuali per rimediare a qualcosa che non andava.

Billone Monti, 6 punti (3 pareggi e 1 vittoria su 7 gare) nei fatti e nella sostanza ha rischiato la panchina ma si è salvato, come tutti sappiamo, grazie al colpo di testa di Gerardo Rubino.

Eppure, da domenica stiamo assistendo ad una comunicazione dissociata in bianco verde.

Rubino parla della fine di un periodo difficile (quello che avevamo, giustamente, evidenziato nelle settimane scorse senza guardare – volutamente – al come), il Forio termina un’altra gara in 10 continuano la scia delle espulsioni iniziata contro l’Ischia in Coppa al Mazzella, occupa le terzultima posizione e la comunicazione social della squadra di Amato parla di “È stato un week end semplicemente perfetto. Dopo il successo di prima squadra ed under 17 nella giornata di domenica, ieri è arrivata anche la rotonda vittoria della Under 19”

Così perfetto, che se Billone da un lato parla di momento difficile e di piccoli passi avanti, non si capisce per quale bug di sistema, dopo 11 gol subiti, la comunicazione celebra la “Clean Sheet per Piero Iandoli”. Già “congratulazioni al nostro numero uno per il primo clean sheet della stagione”.

Ma è dal racconto social che accompagna de “cartoline” dal Calise che si capisce che il Real Forio è solo “giacche e distintivi”. Un enorme misunderstanding!

“Normale assistere, al triplice fischio, a quelli che nelle storie instagram abbiamo definito “momenti di irrefrenabile gioia”, momenti che ti fanno battere forte il cuore e difficilmente spiegabili. Nell’arco di pochi secondi abbiamo osservato il presidente Luigi Amato correre ad abbracciare Gerardo Rubino, bomber che si sacrifica sempre tanto per la squadra e che ieri ha realizzato il gol decisivo. La gioia di mister Monti l, dei suoi collaboratori e giocatori a fine gara, il Dg Caruso che esulta mostrando tutta la sua incontenibile gioia al presidente Amato. Sono soltanto alcuni momenti di una domenica felice. Di una domenica foriana.”

Il Real Forio ha vinto la sua prima partita dopo 6 gare e contro un’avversaria che al 90° ha esonerato il suo allenatore. Ma tutta questa gioia e felicità dove l’hanno vista? Tutta questa euforia dal sapore “vacante” a cosa serve? Domenica prossima arriva l’Ercolanese che è quarta in classifica. Il Forio è sedicesimo su diciotto. Questo bipolarismo umorale serve a qualcosa e a qualcuno? Fa parte di una strategia? E’ una forma moderna del più famoso “facite ammuina” di borbonica memoria che serve a distrarre qualcuno dai veri problemi che affliggono il Real Forio? Ce lo chiediamo perché una vittoria non fa primavera e perché ci troviamo ad entrare nell’inverno.

Bye Bye Verdone

Il Real Academy ha salutato Antonio Verde (che ora è libero di fare quello che vuole con Matrone) e ha un nuovo presidente: Cristian D’Alessandro. Il comune di Casamicciola ha resettato la gestione del campo sportivo di Casamicciola e, ancora una volta, 71Dispari è stato sinonimo di verità e puntualità. E per chiudere la parentesi giovanili, beh, vi basta sapere che anche al Rispoli, al verità e la “giustizia” è venuta fuori. E’ bastato solo attendere e chi aveva spazi in meno ora ha spazi in più perché chi non ne doveva avere non ne ha avuti. E’ bastato solo essere precisi e puntuali. Non importa che essersi fatto qualche nemico o aver perso qualche saluto, la verità e la liberà sono sempre le cose più belle del mondo. E quelle per cui vale la pena scartare certi personaggi. (e ho detto scartare e non cestinare perché mi pareva brutto)