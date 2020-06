“Non sono più eroi”. Stop alle navette per gli operatori di Villa Mercede: riecco la “solita” ASL

Ida Trofa | Ci risiamo, per Villa Mercede ed i suoi operatori a supporto della RSA tornano i problemi di mobilità e collegamenti. L’ASL NA 2 Nord lascia, ancora, a piedi i suoi infermieri e gli operatori sanitari. Da oggi nuovamente tutti a piedi i lavoratori del comparto di istanza a Villa Mercede causa Covid 19. Navette in servizio solo fino al 20 giugno

L’Eav non effettuerà il servizio navetta in favore degli infermieri ed OSS di istanza presso la RSA di Piazza Cavonera Grande. Il termine fissato al 20 giugno, ritenuto prorogabile, su richiesta, non è stata o procrastinato.

Dopo la nostra denuncia data alle stampe lo scorso 30aprile, il comune di Serrara Fontana di concerto con l’ASL aveva provveduto a predisporre un servizio ad hoc. Il 15 giugno il primo stop e da ieri il problema era ritornato più cogente che mai con lo stop definitivo al servizio.

Il grido di dolore e l’atto di accusa verso la direzione generale di Antonio D’Amore e soprattutto contro il direttore Strutture Residenziali e Semiresidenziali Territoriali Giacomo Russo giunge direttamente dalle sigle sindacali CIGL-CISL e UIL FPL capitanati da Gaetano Di Martino.

L’ennesima segnalazione attraverso le pagine del nostro quotidiano per far si che le istituzioni facciano proprio il problema dando soluzioni e risposte ai sanitari: “Non è pensabile che dopo 12 ore di lavoro faticose e dire per affrontare l’emergenza covid e lavorare con pesantissime misure anticontagio, gli operatori debbano arrangiarsi per raggiungere e lasciare il luogo di lavoro. Il dottor Russo che dirige la struttura dovrebbe rendersene conto ed invece fa finta di non vedere e di on sentire le nostre esigenze. Anche il direttore Antonio D’Amore dovrebbe cominciare ad interessarsi delle nostre necessità“

Come sottolineato orami da tempo, c’è la necessità di trovare una soluzione definitiva. In caso contrario questo comporterà gravi problemi per il monto e lo smonto dei turni, soprattutto quello delle 20,00.

Con operatori già allo stremo dopo 12 ore di lavoro filate con DPA e tute anticontagio che acuiscono lo stress ed aumentano il peso fisico di un lavoro già improbo. A pagare le conseguenze,anche e soprattutto i degenti.