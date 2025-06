Non solo Pierino. E non solo ora | #4WD

La morte di Alvaro Vitali ha tenuto banco non tanto per il ricordo nostalgico di molti boomer come me sulle sue interpretazioni da “Pierino” o nelle più classiche commedie sexy all’italiana, quanto per la pressoché totale assenza di colleghi ed esponenti del mondo di quel cinema contemporaneo di cui, a vario titolo, Egli è stato esponente.

Come sempre accade, l’argomento è diventato roba da leoni da tastiera bacchettoni che ha scaturito strali d’ogni genere da parte di migliaia di improvvisati cinefili moralisti, nonché scopertisi per l’occasione sfegatati fan dell’attore romano e paladini del bon ton di coppia, allorquando nelle settimane precedenti la morte di Vitali venne fuori, dopo una sua intervista in studio da Paolo Del Debbio, la storia del tradimento subito dalla moglie che, di fatto, conviveva con il nuovo compagno sotto lo stesso tetto dell’ormai ex marito cagionevole di salute.

Quel vuoto di presenze al funerale (solo Carlo Verdone, una corona dell’ANICA, qualche comparsa e nessuna troupe di peso) non è un banale incidente di agenda: è il termometro di un oblio costruito da chi, nel cinema che conta (“Ma è poi cinema questo?”, come proprio Verdone ha ricordato nell’elogio funebre), preferisce fingere che la stagione dei doppi sensi e delle docce voyeuristiche non sia mai esistita, pur avendoci campato per vent’anni. Cancellare Vitali, dunque, significa tentare di espellere definitivamente un intero pezzo di genealogia popolare caro a molti.Eppure, negli anni dell’austerity, quelle pellicole fungevano da analgesico collettivo. Con un biglietto poco più caro di un caffè consentivano allo spettatore di ridere di professori, preti e marescialli, sublimando frustrazioni sociali impossibili da nominare altrove. Il Pierino di Vitali, col suo fisico qualunque, la risatina stridula e il berretto ridicolo più dei suoi pantaloni corti, incarnava l’astuzia del popolino che smaschera l’autorità con la pernacchia. Un ruolo simbolico che il cinema “alto” dell’epoca, come quello di oggi, non seppe (o non volle) riconoscere e avocare a sé.A colmare quel silenzio istituzionale s’è fatta avanti la rete, trasformando Vitali in meme: GIF sgranate, clip VHS su TikTok, remix dove il suo “tà-tààà” diventa suoneria. È la nostalgia usa-e-getta: si consuma l’icona e si scarta l’uomo. Così i ventenni conoscono Vitali soltanto come sticker vintage e non il suo passato felliniano, mentre gli studiosi faticano a restituire complessità a un fenomeno appiattito sul tempo-schermo della viralità.

Mentre monta l’indignazione binaria a termine, resta in ombra la precarietà concreta di un attore spremuto dall’industria e lasciato solo al funerale come nei corridoi dell’ospedale, dove non bastavano certo i like a dargli conforto, pagare le terapie post-ricovero o, peggio ancora, evitarne la morte in braccio ad un amico lungo le scale di casa.La scomparsa di Vitali, allora, non riguarda solo la memoria dei boomer. Parla del rapporto, ancora adolescenziale, che l’Italia intrattiene con la propria cultura di massa: o la rimuove perché imbarazza, o la trasforma in souvenir innocuo. Serve invece uno sguardo capace di unire giudizio critico e gratitudine storica. Perché, con tutta probabilità, senza i bassifondi delle commedie scollacciate non comprenderemmo a fondo neppure i vertici del nostro cinema d’autore.

Forse, domani, una cineteca avrà il coraggio di proporre una retrospettiva senza sconti né compiacimenti su Pierino e affini. Fino ad allora resterà l’immagine di quel feretro accompagnato da pochi intimi: un eloquente memento mori per un’industria che preferisce il silenzio alla complessità. Chiudere gli occhi non cancella la storia; la confina solo negli interstizi della memoria, pronta a riaffiorare con la stessa risata sguaiata che, per un’ora e mezza, spesso ci faceva sentire tutti un po’ più liberi.