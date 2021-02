Non solo Di Marino e Ambrosino. Per “Cip” Cibelli…«I sogni si avverano anche a Procida»

- Advertisement -

I sogni possono avverarsi anche a Procida. L’importante è crederci e lavorare sodo. Se poi nel processo di crescita c’è una scuola calcio organizzata e preparata, che cura anche i dettagli, allora possono venire fuori belle sorprese. Tra queste c’è l’Academy Procida che nei giorni scorsi ha ripreso l’attività al campo “Spinetti”. Abbiamo fatto il punto con Franco Cibelli, il coordinatore delle attività dell’associazione presieduta da Luigi Manzueto. «In un momento difficile come quello che stiamo attraversando, nel nostro piccolo cerchiamo di adempiere a quello che dice il protocollo, con la misurazione della temperatura, distanziamento e non utilizzo dello spogliatoi. Si tratta di ragazzini della scuola calcio e che frequentano le classi in presenza – spiega “Cip” Cibelli –. Operiamo comunque in un luogo aperto e dunque, sempre attenendoci a quel che dice il regolamento in materia, abbiamo ripreso l’attività. Stesso discorso per la prima squadra del Procida che milita in Promozione, vede i calciatori allenarsi singolarmente, allenandosi con e senza palla».

Sembra davvero un sogno aver ripreso a correre e calciare un pallone. «E’ un momento particolare per i giovani, per loro è un sogno aver ripreso un pallone e correre sul campo. Anche se alla loro età il calcio deve essere inteso come un momento di gioia, di socializzazione, il fattore tecnico viene ben dopo».

A proposito di sogni, a livello calcistico a quanto pare si possono cullare anche sull’Isola della Cultura 2022… «Proprio per alimentare questo sogno, anche a Procida può nascere un calciatore a livello professionistico. Tutti i sogni possono diventare realtà. Sulla nostra isola abbiamo avuto nostri amici come il portiere Raffaele Delle Cave, il difensore Domenico Ambrosino, il trequartista Nicola Intartaglia che hanno avuto la possibilità, attraverso non pochi sacrifici, visto che parliamo di qualche anno fa (le possibilità in generale erano diverse), di calcare palcoscenici professionistici. Oggi invece, grazie ai tempi e alle possibilità logistiche – prosegue Cibelli – ci sono maggiori possibilità che questo sogno possa avversarsi, ma sempre facendo grossi sacrifici. Nel nostro piccolo, il pensiero va subito a Paola Di Marino che, dopo tanti sacrifici, è diventata la capitana del Napoli Femminile in Serie A. Da qualche anno, un prodotto procidano milita nelle giovanili del Napoli, in questa stagione sta giocando titolare nella formazione Primavera. Mi riferisco a Giuseppe Ambrosino, centravanti della squadra azzurra, figlio d’arte visto che il papà è Mimmo “Geotenda”. Va dato atto che, oltre al sogno di diventare calciatori da parte di questi due figli di Procida, non vanno dimenticati i sacrifici fatti dai genitori».

Dunque anche un ragazzo di Procida, alla vigilia di “Procida Capitale della Cultura”, può sognare un futuro da calciatore. Alle spalle di Ambrosino ci sono altri ragazzi del vivaio, di età comprese tra i 13 e ai 16 anni, che potenzialmente possono seguire le orme dell’attaccante della seconda squadra del Napoli. «Siamo alla terza stagione di scuola calcio, da due anni “d’élite”, e la nostra attenzione è sempre massima nei confronti dei giovani, soprattutto in questa fase particolare dove i ragazzi non sono stati abbandonati. Covid-19 permettendo (la situazione non ci ha consentito di effettuale stage e provini), in primavera, sperando di vivere delle condizioni migliori – conclude mister Cibelli – dovremmo dare la possibilità di questi ragazzi di avere anche loro una chance, di cullare quel sogno che non è più “impossibile”».