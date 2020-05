Non siamo tutti pellicani. Francè, vediamo quanto vali: “Difendi Ischia”

Non amo i forestieri, sono provinciale, razzista al contrario e sono maledettamente ischia-centrico. Questa per me è una condanna perché invece di seguire i mood più in voga e con maggiore appeal, continuo a pensare a “testa bassa”. Qualcuno mi ha detto che dovrei mostrare un atteggiamento diverso. Dovrei sentirmi cittadino con la mente aperta, dovrei smetterla di criticare, dovrei guardare allo stare insieme e non criticare tizio o caio (a meno che tizio o caio non faccia qualcosa che lo tocchi in maniera diretta. In quel caso, invece, faccio bene, ndr). Ma sto diventando vecchio e la somma degli errori che ho compiuto fino ad oggi, basta a farmi da navigatore.

Ma veniamo al titolo di questo articolo. Da giorni, su diversi media, ho letto della decisione dell’Hotel Mezzatorre di non aprire per la prossima estate 2020.

Da un anno, a causa del solito complesso di inferiorità locale o del tipico “me la faccio coi potenti” di alcuni di quelli che coabitano questo scoglio, gli Sciò sono diventati, all’improvviso, come dei fari da seguire. Articoli, interviste, consigli e commenti che sono stati narrati con quella riverenza che, purtroppo, non riesco a trovare in nessuna parte di me.

Ma, quando arriva alla notizia che la famiglia Sciò chiude, in Italia, solo il Mezzatorre e continua ad avere attivi gli altri hotel italiani, beh, una sorta di orgoglio ischitano pure emerge.

Ed emerge perché non vorremmo che la politica locale sia “buona” solo per la gestione del contenzioso con Iannotta, con gli accessi della Colombaia, con le cause da migliaia di migliaia di euro per la strada di accesso e non sia “buona”, invece, per difendere la qualità dell’offerta ischitana.

La politica locale, Francesco Del Deo e anche gli opinion leader del nostro scoglio, dovrebbero iniziare a sollevare qualche dubbio. Possibile che l’azienda che aveva sbandierato i grandi numeri del 2019, nel 2020, quando l’isola ha bisogno di qualità e di offerta completa, possa annunciare di chiudere una delle aziende più importanti del territorio a dispetto di altre sparse sul territorio nazionale?

Sembra che il rischio Covid sia valido solo per Ischia mentre le altre località italiane siano virus free. Non è così.

Senza nulla togliere alla qualità e al prestigio degli Sciò e del gruppo Pellicano, però, pensare che perdiamo un’eccellenza per logiche da gruppo internazione stona in quello che dovrebbe essere, invece, un ragionamento di “destinazione”.

L’offerta ischitana senza il Mezzatorre perde di qualità a discapito di altre località italiane. Perde di qualità l’offerta ischitana del mondo “lusso” che, volendo, non dovrebbe risentire della crisi economica nella quale tutti siamo coinvolti. Quel segmento, molto particolare, per cui la parola distanziamento è un motivo di vanto e dove il servizio personalizzato e dedicato è una prerogativa.

Ma l’isola tace. I sindaci tacciono. La politica abdica al suo ruolo di programmazione e, nei limiti, di coordinamento. La libera impresa, le decisioni dei gruppi non devono subire nessuna influenza da parte del pubblico però è anche vero che il pubblico (in questo caso la politica) possa indossare la livrea del buon padre di famiglia e cercare di evitare certe scelte.

Siamo sicuri che non sia il caso degli Sciò, ma pensare che qualcuno sia venuto ad Ischia, abbia incassato quando c’era da incassare e nel momento del bisogno abbia preferito scappare non è la cosa più bella che abbiamo.

Vorremmo che nessuno decidesse per “chiudere” e che in molti, invece, avessero il coraggio e la visione di aprire, di affrontare la sfida di questa estate 2020 e di contribuire alla ripresa della nostra isola.

Vorremmo che la politica sedesse, stabile e fiera, in una cabina di regia dove imprenditori, piccoli e grandi, potessero condividere il futuro dei nostri giorni. Eppure, invece, ognuno è lasciato al suo destino. Briglie sciolte e i cavalli (purosangue arabi o semplici castrati) a vagare in libertà.

Non è questo il futuro che dobbiamo ricostruire e col quale dobbiamo iniziare a farei conti. Questo nuovo futuro turistico che aspetta di essere riscritto, almeno in due fasi. La prima pre vaccino e la seconda, ovviamente, post.

La prima ha bisogno che tutti facciano la loro parte, iniziando dallo Stato. La seconda, invece, solo da progettare.

Green, scelte sostenibili, mobilità alternativa, offerta differenziata e personalizzata saranno le chiavi di volta della fase del “post”. Oggi, senza dubbio, invece, dobbiamo presentarci con altre chiavi. Unità, completezza, accessibilità, fruizione, sicurezza.

Ultimo ma non ultimo e senza volermi addentrare, troppo, in certe dinamiche, credo che forse certe proprietà debbano essere ischitane. Consentire (ma è inevitabile) certi ingressi nella nostra economia ci espone proprio a questo rischio: prendo i guadagni quando tutto va bene e me ne vado nel momento del pericolo. E non va bene.

Possiamo stare qua a decantare la bravura di tutti, a fare i belli con tutti ma poi, nel momento del bisogno, dobbiamo capire quando c’è da rivendicare rispetto. Rispetto per una comunità, per un’isola, per i colleghi, per un indotto, per una destinazione.

Troppo spesso puntiamo il dito contro i nostri imprenditori, i nostri armatori, i nostri albergatori però, diciamocelo, sono loro che restano e rischiano, ogni giorno, insieme con noi. Sono loro che, nonostante tutti i loro difetti, hanno bisogno che “Ischia” funzioni per continuare ad essere ricchi e per continuare a fare impresa. Dai Di Meglio ai Di Costanzo, dai Leonessa ai Carriero, da D’Abundo a Lauro, dai Lombardi ai De Siano e la lista potrebbe continuare.

Francesco Del Deo, il sindaco di Forio e l’uomo manager dai mille segreti, dovrebbe battere un colpo. Farci sentire che c’è e che ha davvero a cuore le sorti del suo comune e della nostra isola. Francè, non facciamo la fine del pellicano, che viene, ci becca e vola via…