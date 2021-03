Non si poteva attendere! Demolita Casa De Siano a Forio

Lo Stato non poteva più attendere. Dopo circa vent’anni dalla sentenza passata in giudicato, lo Stato non poteva attendere la fine della pandemia o, almeno, un progressivo e più intenso ritorno alla normalità per attivare la demolizione di Via Calosirto a Forio con l’esecuzione della R.E.S.A. a carico di Domenico De Siano.

Questa mattina, sempre in dispregio di ogni norma, la ruspa della ditta della Repubblica ha iniziato a colpire duro sulle mura abusive di Casa De Siano. Scene che feriscono!

L’abuso resta abuso e con esso anche l’assurda pena amministrativa che non si prescrive, ma era necessario fare così in fretta e così presto in questo periodo di Covid e di crisi? Cosa avrebbe cambiato una pausa di qualche mese? Nulla, avremmo, però, almeno, acquistato un po’ di umanità.

La demolizione “abusiva”. Dopo la vandalizzazione dei giorni scorsi, questa mattina, passi alla storia, i bagno chimico e l’acqua per il cantiere è arrivato con diverse ore di ritardo dall’inizio delle operazioni. Quale credibilità ha uno stato (con s minuscolo) che non riesce a rispettare le sue stesse regole?