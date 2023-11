Non si ferma la guerra di Irene Iacono ai privati per i costoni di Sant’Angelo

Ugo De Rosa | Il dissesto idrogeologico a Sant’Angelo fa segnare una nuova tappa della contrapposizione tra il Comune e i privati, che ha visto in numerose occasioni l’Ente soccombere dinanzi al Tar con l’annullamento o sospensione delle varie ordinanze sindacali che imponevano alle parti private la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza.

Questa volta la situazione di pericolo riguarda il costone retrostante l’Hotel Miramare, ma a segnalarla al Comune, è stata proprio la società proprietaria della struttura ricettiva, come riportato nell’ordinanza sindacale. Sta di fatto che Irene Iacono ancora una volta impone ai proprietari del tratto interessato di provvedere alla delimitazione e ai lavori di messa in sicurezza, da effettuare in due fasi. Interventi sicuramente di rilevante consistenza.

Nel provvedimento si fa infatti riferimento alla nota del 31 ottobre scorso presentata da Arturo Dotoli, «legale rappresentante della Società Immobiliare Sant’Angelo corredata da note tecniche a firma dell’ing. Isaia Donnarumma circa la constatazione dello stato di pericolo determinato dal costone tufaceo non contenuto ubicato nella zona retrostante il complesso turistico ricettivo Hotel Miramare in S. Angelo e degli interventi occorrenti che si prevedono per la mitigazione del rischio».

Si richiama quindi la relazione tecnica dell’8/11/2023, con la quale si è constatato che il tratto di costone in oggetto risulta ubicato nella zona retrostante i corpi di fabbrica principali costituenti l’attività turistica ricettiva; presenta una lunghezza di circa 32,00 ml. Ed un’altezza, calcolata al di sopra del muro di contenimento esistente caratterizzato da una serie di locali tecnici interrati, compresa tra mt. 7,00 e i 9,00 stimati a vista».

Rilevando che «la verifica dei luoghi ha evidenziato, altresì, che a seguito delle recenti precipitazioni risulta dilavato lo strato superficiale del terreno con conseguente distacco di pietrame che ha divelto in parte le reti di protezione per cui risulta effettivo lo stato di pericolo rappresentato nella relazione tecnica di parte».

ACCERTAMENTI CATASTALI

La relazione dell’Utc, in riferimento alla localizzazione del costone, indica che «esso ricade quasi per l’intero all’interno della proprietà della Società Immobiliare S. Angelo e, marginalmente, con la soprastante particella di proprietà, come da informazioni reperite degli eredi del Sig. Iacono Claudio», deceduto lo scorso aprile.

I lavori da eseguire sono quelli indicati dal tecnico privato, infatti Irene Iacono scrive: «Richiamata, pertanto, per gli interventi a farsi la relazione presentata dalla parte a firma dell’ing. Isaia Donnarumma che, esplicitando le varie criticità riscontrate ha riportato la necessità di intervenire con: ispezione e disgaggio controllato dell’intero areale; messa in sicurezza delle sottomurazioni esistenti con rinforzo mediante chiodature della fondazione e rivestimento corticale; rivestimento corticale del versante con rete e geostuoia per limitare l’erosione e contenere i distacchi di blocchi e/o porzioni di terreno instabili; regimentazione delle acque superficiali nella zona a monte».

Il sindaco evidenzia la necessità «al fine della salvaguardia della pubblica e privata incolumità, nell’immediatezza, atteso che si stanno già verificando eventi atmosferici caratterizzati da copiose precipitazioni, che la Società Immobiliare S. Angelo, proprietaria della parte di costone interessato dalle verifiche provveda a predisporre le necessarie opere di contenimento del costone per la sua messa in sicurezza».

Gli accertamenti catastali tuttavia non sono stati sufficienti a sciogliere tutti i dubbi in merito ai soggetti obbligati. Infatti l’ordinanza prosegue: «Dato atto della necessità ed urgenza di dover procedere all’emissione di necessari e opportuni provvedimenti per le motivazioni sopra riportate, dandosi atto che si stanno effettuando i dovuti accertamenti tesi a reperire le esatte generalità degli eredi del sig. Iacono Claudio».

Nonostante le ulteriori verifiche da espletare da parte degli uffici comunali, in nome dell’urgenza, il sindaco ha adottato il provvedimento, ordinando «alla Società Immobiliare S. Angelo, proprietaria della parte di costone e agli eredi del sig. Iacono Claudio, proprietario dell’altra parte di costone interessato e coobbligati a norma di legge: 1. di apporre, ad horas, tutte le opere provvisionali necessarie per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, compresa la segnaletica diurna e notturna; 2. di eliminare ad horas tutto quanto costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità attraverso le necessarie opere di contenimento del costone per la sua messa in sicurezza come da relazione tecnica a firma dell’ing. Isaia Donnarumma, in attesa di un intervento risolutivo da concordare con gli enti preposti».

Ordinanza da notificare alla Società Immobiliare Sant’Angelo e «agli eredi collettivamente e impersonalmente del sig. Iacono Claudio presso il domicilio del defunto». Un bel rebus per gli uffici e il notificatore!

Avvertendo i destinatari dell’ordinanza che, in caso di inottemperanza entro trenta giorni dalla data di notifica, saranno denunziati all’autorità giudiziaria.

Il Comando della Polizia municipale e tutti gli agenti della Forza Pubblica «sono incaricati di verificare l’esecuzione della presente ordinanza e di provvedere all’apposizione della segnaletica diurna e notturna in caso di inadempienza delle parti, con avvertenza di relazionare per l’adozione di ogni eventuale successivo provvedimento che si rendesse necessario».

E’ lecito porsi una domanda: anche questa ordinanza verrà impugnata dinanzi al Tar?