Non se ne può più! | #4WD

Io lo so, lo sapete anche Voi Lettori e, forse, lo sanno anche loro, quelli al Comune di Ischia, ma evidentemente fanno finta di non saperlo, all’insegna del “si perdevano i fondi” o altre scuse simili. Siamo al 21 giugno, oggi comincia ufficialmente l’estate, fa già “nu cauro ‘e pazze”, il traffico è al top già grazie ai nostri veicoli e a taxi, bus e minibus che, giustamente, cominciano a intravedere “na cosa ‘e sorde”. E loro cosa fanno? Cominciano i lavori di quella che forse, in onore della limitrofa farmacia dei miei amici Virgili, è stata battezzata come “Rotatoria Sant’Anna”.

Amici, tenetevi il più lontano possibile dalla zona della Piripissa, perché già oggi da quelle parti non si capisce niente e così sarà per i prossimi mesi di massima affluenza turistica. Questo per rendere l’idea di quanto la programmazione e l’agenda politica non abitano certo in Via Iasolino da quando Enzo Ferrandino e i suoi comandano (non governano). Un’attività, quella di Ferrandino e compagni, che va avanti senza alcuna opposizione per un privilegio ingratamente concessogli dal popolo votante e dall’incapacità di tutti i tantissimi scontenti che ne fanno parte di rivoltare finalmente le scrivanie e porsi dall’altra parte della barricata, rinunciando a quell’insano quanto inutile potere (peraltro raramente esercitabile per precisa volontà di chi comanda) e bassa cucina per ribellarsi a un sistema sciatto e dannoso che sta facendo definitivamente sprofondare il nostro Comune.

A questi signori sta a cuore -lo dico e lo ripeto- il bene del Paese inteso come la più spicciola clientela, quella che è appena terminata (giusto per fare un esempio) con il servizio civile, dove guarda caso trovarono spazio molti figli e congiunti di vari dipendenti comunali già premiati e, udite udite, anche altre due figlie (oltre la prima in altro organismo) della solita candidata non eletta, quella suscettibile, ingombrante e presenzialista di cui ho già avuto modo di scrivere e che continua ad apparire in prima persona per chissà quale incarico ricevuto (mi riferiscono di un servizio su NuvolaTV in cui compariva alle celebrazioni del 2 giugno con tanto di mano sul cuore all’inno nazionale, prendendo la parola quale organizzatrice dell’evento: sarà vero?). La stessa clientela che, presto, riprenderà con l’avvento della nuova concessionaria della gestione delle strisce blu, a cui di certo sarà richiesto di assumere l’edizione riveduta e corretta del personale già impiegato con la precedente società esercente, salvo avvicendamenti a scapito di chi “appartiene” al novero dei nuovi nemici.

Non so Voi, ma io di certo non ne posso più!