Non scusatevi con Jorit. Al Liceo c’è chi lo merita di più

Gaetano Di Meglio | Cara Preside Barbieri, ti scrivo come quasi 50enne, come direttore di un giornale, come genitore, come genitore di un tuo alunno e come rappresentante di istituto di una scuola media. La vicenda che vede protagonista il Liceo, oggi Buchner, ieri Ischia e prima ancora Scotti, non è nuova. Purtroppo si sente ancora l’eco dello striscione “non votate il frocio” di qualche anno fa. Cambiano gli studenti, cambiano i tempi e, purtroppo, cara Preside, siamo sempre qui a raccontarci le stesse cose. Forse siamo responsabili, forse siamo colpevoli. Non lo so e ho anche smesso di pormi la domanda.

La storia di sabato, quella dello studente che chiede organizzazione per vandalizzare il graffito di Jorit è gravissima. Non tanto per la potenziale vandalizzazione dell’opera che, come tale, prima o poi sarà ricoperta (fatto, questo, che risiede nel DNA della street art) bensì l’hashtag che segue #noallanegrasulbucher.

Il sondaggio che campeggia più in basso, poi, è un mix di fanatismo e idiozia.

Lo studente del Liceo chiede “Camerata, sei componente?” Il 95% ha risposto si: “Sissignore, avanti per il Dvce) e solo il 5%, invece “Resto una zecca di merda”. Si può consentire ad uno studente del liceo di fare un condensato di tante idiozie razziste in pochi pixek? No! Purtroppo, la nostra società è composta da idioti con il telefonino che commentano sui social e che non capiscono quello che leggono e, tutti questi, poi, compongono la massa critica sulla quale alcuni dei tuoi studenti, cara Preside, fanno leva e si sentono apprezzati. Io non mi meraviglio che tra i tuoi studenti ci siano ragazzini che offendono, come squadristi uno che li critica. E’ successo a me, e la scuola, ovviamente ha fatto finta di non vedere e non leggere cosa scrivessero e cosa commentassero i propri studenti. Non lo ha fatto, perché, forse, non era il lavoro di Jorit che veniva offeso ma quello di uno (il mio) che si poteva offendere in quel modo. Dal Mattei, i cui studenti sono stati destinatari delle stesse critiche, nessuna reazione. Segni dei tempi. Ma restiamo sui fatti.

Preside, se organizzi le raccolte “pro Ucraina” e lasci che i tuoi rappresentanti commentino e scrivano “tutto per la Russia” e, ancora, “Forza Putin” mentre aprono i pacchi di biscotti donati per l’Ucraina e loro fanno la “prova qualità” penso che l’istituzione intera sia fuori asse e stia perdendo la sua missione. Basta ascoltare un po’ gli alunni di questo Liceo e capire cosa non va.

Ho letto il tuo post e, cara Preside, mi sono imbarazzato nel leggere che ti sei preoccupata di scusarti con Jorit (artista ben pagato dalla Regione Campania, tra l’altro) e non con i ragazzi di colore che frequentano il tuo liceo.

A questi vanno porte le scuse. Perché se c’è chi scrive #noallanegrasulbucher significa che tra i corridoi c’è chi passeggia insieme ai “negri”. C’è chi frequenta gli stessi bagni, gli stessi laboratori, le stesse aule. E chi trova divertimento nel scrive “negra” o pensa, davvero, che ci sono i “negri”. Ma quante giornate della memoria celebrate? Quante giornate per il “Black Lives Matter” celebriamo? Ma per quanto ancora, dobbiamo stare qui a pensare che c’è un problema con il colore della pelle? Mesi fa ho subito lo shitstorm dei rappresentanti del Liceo o la loro maleducazione al comune di Lacco Ameno, ieri un po’ di meno e so bene il perché. Oggi che lo sai anche tu, Preside, è arrivato il tempo di smetterla con certe strumentalizzazioni e certe sovraesposizioni.

Di adulti cattivi consiglieri ce ne sono sempre troppi (e fiori…scono con estrema facilità), spero che questo evento ti consenta di capire che l’Istituzione Liceo Buchner, quella che ho scelto per l’istruzione di mio figlio, non è quella che pensiamo e che abbiamo un problema e, da questo, si può ripartire per cambiare rotta e provare a trovare una soluzione. Preside, hai bisogno di creare uno sportello di ascolto anonimo per raccogliere il vero sentiment della tua e della nostra scuola. Dalle invalsi non verrà mai fuori il livello di idiozia razzista della tua scuola e, difficilmente, mai riusciremo a calcolare se qualcuno del tuoi studenti inneggi al Duce o al Nazismo o a Putin.

E mai verrà fuori, tra l’altro, chi si sente colpito, attaccato, indicato, offeso, abbattuto. E’ a questi che vanno le nostre scuse.

Gaetano Di Meglio