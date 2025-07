Non ha ottemperato all’ordinanza. Casamicciola, demolizione in danno del dehors in Piazza Marina

A febbraio scorso il Comune di Casamicciola Terme aveva deciso la demolizione dei dehors di tre attività commerciali ubicate in Piazza Marina. L’allora responsabile dell’Area Tecnica ing. Gaetano Grasso aveva adottato l’ordinanza di demolizione e rimozione delle strutture abusive realizzate su suolo pubblico all’esterno dei locali e il ripristino dello stato originario dei luoghi entro sette giorni.

Quella ordinanza, la n. 12 del 20 febbraio 2025, interessava anche il negozio “Il Capriccio Mare Sport” che aveva realizzato su suolo pubblico senza autorizzazione una struttura a L con tubolari in ferro e copertura in plexiglass (10,50 x 4,30 + 3,00 x 4,60 metri); una tenda retrattile (10,50 x 2,40 metri). Il provvedimento, basato sull’art. 35 del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001) e sull’art. 14 del Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione e occupazione del suolo pubblico, avvertiva che qualora i destinatari non avessero ottemperato, il Comune avrebbe potuto disporre la chiusura forzata delle attività per un periodo non inferiore a cinque giorni, oltre al recupero delle spese sostenute per la rimozione coattiva.

Ebbene, “Il Capriccio Mare Sport” non ha ottemperato e ora l’ing. Grasso, attuale responsabile Area VII – Manutentiva – Patrimonio, ha adottato l’ordinanza di demolizione in danno delle opere illegittime occupanti suolo pubblico e per il ripristino delle facciate e del balcone pericolante in Piazza Marina. Affidando i relativi lavori.

A indurre il Comune ad attivarsi, dunque, non solo la volontà di “liberare” il suolo pubblico illegittimamente occupato nella piazza destinata a “cambiare look”, ma anche motivi di sicurezza.

Grasso riporta che il 4 maggio, all’esito del sopralluogo effettuato dall’Utc, è stata constatata l’inottemperanza alle disposizioni dell’ordinanza adottata a febbraio.

Il rup si è subito attivato per calcolare il costo degli interventi da eseguire in danno, stimandolo in 33.166,92 euro oltre Iva. Quindi ha proceduto all’affidamento mediante trattativa diretta mediante la piattaforma telematica Asmecomm – Tutto Gare del Comune, contrattando con la ditta “Maspit Costruzioni” di Barano. L’affidamento è stato formalizzato per l’importo netto di 33.006,06 euro, ovvero per una spesa complessiva di 41.481,29 euro.

Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è l’arch. Luigi Grosso, responsabile dell’Area VI Tecnica.

L’ing. Grasso ha impegnato la spesa occorrente, che sarà poi addebitata e dovrà essere recuperata a carico del titolare del negozio che non ha ottemperato all’ordinanza di febbraio scorso.