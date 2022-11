Non fermate gli “angeli del fango”, l’appello ai presidi dell’Isola

Oltre 314 studenti delle scuole superiori dell’isola, da giorni, sono immersi nel fango dell’Epomeo che ha ucciso 8 persone e ha piegato Casamicciola. Un esempio di speranza e una forza di sorrisi sinceri che rompono il grigio del fango. Che rompono la tensione.

Volti sporchi, pantaloni pieni di fango, stivali, abbracci. Seduti sul marciapiede che porta al Capricho per un panino e un po’ di ristoro, quelli che Giacomo Pascale ha definito “Angeli del fango” hanno avuto la notizia che da domani si riprende la DAD. Una notizia decisa da chi, forse, non ha compreso il grande gesto e la GRANDE LEZIONE che questi studenti stanno avendo. Il miglior corso di EDUCAZIONE CIVICA, il miglior corso di cittadinanza attiva. La migliore FORMAZIONE sul campo che possono avere.

Quella di questi ragazzi è un’iniziativa che merita di essere sostenuta e di essere facilitata. Non entrare in classe fino a sabato mattina è il modo migliore modo per dire che Casamicciola si rialza.

Ecco la nostra diretta eseguita dall’esterno del Capricho Casamicciola con il coinvolgimento del sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale